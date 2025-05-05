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盼白沙屯媽祖回鑾途經南投 竹山人熱情備好補給

2025/5/5 18:20（5/5 19:01 更新）
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白沙屯拱天宮媽祖進香北港朝天宮，回鑾路程5日下午通過雲林縣斗六市，許多南投人希望媽祖能造訪南投縣，有竹山鎮民已準備飲料、補給品要提供大批「香燈腳」。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月5日
白沙屯拱天宮媽祖進香北港朝天宮，回鑾路程5日下午通過雲林縣斗六市，許多南投人希望媽祖能造訪南投縣，有竹山鎮民已準備飲料、補給品要提供大批「香燈腳」。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月5日
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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）許多南投人期盼白沙屯媽祖回鑾能途經南投縣，今天已有竹山鎮民在路邊準備補給品、飲料；警方也表示，將動員警力、民力應變，已開會討論路口交通疏導、車輛改道路線等細節。

白沙屯拱天宮進香北港朝天宮去程36小時急行軍，回鑾路程今天下午通過雲林縣斗六市，許多南投人希望媽祖能首度造訪南投縣，有竹山鎮居民已準備飲料、補給品要提供給大批「香燈腳」，南投市「众鍋」業者也準備免費提供充電、廁所和休息區給行腳信眾休息。

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南投警方今天表示，為因應若媽祖鑾轎從竹山鎮進入，近日已開會討論人力安排，將動員現有警力、義警、義交、民防人員投入路口疏導及規劃車輛改道，同時請警察廣播電台籲請車輛避開鑾轎行經路線。不過白沙屯媽祖路線不定，是否真如居民期盼進入南投仍待觀察。

南投市長張嘉哲與妻子非常期盼白沙屯媽祖到南投市，張嘉哲說，日前到拱天宮祝壽，擲筊獲連續3個聖杯指示，白沙屯媽祖很有可能來南投，且依目前路線，機會非常大，請市民做好準備，可開放家中廁所方便信徒使用、住家門口提供休息、提供茶水、飲料、點心等，發揮南投人好客與善意，展現最大熱情。（編輯：張雅淨）1140505

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