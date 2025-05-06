白沙屯媽祖回鑾首度進南投 居民興奮喊歷史時刻

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（中央社記者蕭博陽、管瑞平南投縣6日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖鑾轎回鑾今天從雲林縣林內鄉進彰化縣二水鄉，沿員集路約上午11時35分首度進南投縣名間鄉，許多南投民眾非常興奮，直呼「歷史的時刻」。

拱天宮主任委員洪文華告訴中央社記者，媽祖中午停駕名間修玄宮，這是首度進南投，以前不曾往山線跑，可能是南投信徒誠心祈求，廟方也樂觀其成；至於回程是否沿台3線北上，一切是未知數，「我們都聽媽祖的安排」。

白沙屯媽祖進香與回鑾路線不固定，許多南投人希望媽祖造訪南投。媽祖鑾轎途經林內進二水，正當與兩鄉接壤的南投竹山鎮信眾略感失望時，鑾轎後續沿員集路一路往南投方向進名間。

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不少竹山居民昨天就很期待媽祖到訪，準備飲料、補給品要提供給大批「香燈腳」，南投市也有火鍋業者提供充電區、廁所與休息區。

鑾轎進名間後，下午可能通過南投市，轄區南投縣政府警察局南投分局上午公告，為維護進香活動通過名間、南投市各交通要道期間交通安全及秩序，6日上午8時到7日晚間8時視行進路線及實際交通狀況彈性人車管制。（編輯：李明宗）1140506