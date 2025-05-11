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白沙屯媽祖回宮安座 今年沿途參與人數估逾70萬[影]

2025/5/11 17:35（5/11 18:35 更新）
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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖完成10天9夜徒步進香之旅，下午萬眾信徒高呼「進喔」歡欣迎接媽祖回宮安座。廟方指出，今年除人數再創新高，更首次進入南投縣，是重大突破。

2025乙巳年白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香，自5月1日深夜登轎、2日凌晨起駕出發，4日凌晨完成重頭戲的刈火儀式後回鑾；今天下午3時45分返抵拱天宮安座，圓滿完成今年為期10天9夜來回逾300公里的進香之旅。

今天適逢母親節，儘管天氣陰雨，信徒熱情絲毫不減，冒雨迎接媽祖回宮。媽祖鑾轎中午停駕在白沙屯火車站，下午3時許起駕緩緩往拱天宮前行，拱天宮周邊巷道人潮爆滿，寸步難行，鑾轎所經之處，民眾熱情夾道歡迎，高喊「媽祖我愛您」。

鑾轎在萬眾「進喔！進喔！」聲中三進三退、進入拱天宮，接著由工作人員請出媽祖神尊入殿安座，全場再度響起一片歡呼。

影片來源：白沙屯媽祖網路電視台

苗栗縣政府文化觀光局表示，白沙屯媽祖進香活動獲文化部指定為國家重要民俗，今年報名「香燈腳」人數高達32萬9118人，沿途參與民眾粗估逾70萬人，再創歷史新高，並首度進入南投縣境，沿途行經苗栗、台中、彰化、雲林、南投，用宗教慈悲撫慰信眾的身心靈。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發告訴中央社，今年進香行程於媽祖回宮安座後告一段落，神龕紅色布幔會暫時放下，預計12天後、5月22日開爐。

回顧此趟年度宗教之旅，陳春發說，去程的「急行軍」，帶給廣大香燈腳一大考驗；而回程途中，媽祖鑾轎首度進入南投縣境，開創全新路線，是200年來重大突破；此外，昨晚回宮前一天，更是未如以往20多年駐駕通霄慈后宮的慣例，罕見地回頭駐駕在通霄鎮公所，讓通霄市區民眾欣喜不已。

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陳春發表示，進香過程發生一些插曲，有時難免會有民眾自行臆測在網路引發討論。例如前兩天回程途中，信徒抬轎發生轎桿斷裂，有網友認為是媽祖在生氣，但其實竹製轎桿歷經進香多天日曬，本就容易裂開，廟方行前也都會準備3副轎桿備用，「這些都不是新聞」。

至於政治人物參與部分，陳春發表示，拱天宮徒步往北港朝天宮進香活動已延續近200年歷史，近年報名人數暴增、需要焚燒疏文數量有2000多張，請地方首長參與、協助焚化疏文都是基於尊重、讓儀式圓滿順利進行，至於輿論解讀不同或有其他觀感，「這些都沒什麼，平常心看待」。（編輯：李淑華）1140511

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖完成10天9夜徒步進香之旅，鑾轎11日下午在萬眾「進喔！進喔！」聲中三進三退、進入拱天宮，接著由工作人員請出媽祖神尊入殿安座。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月11日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖完成10天9夜徒步進香之旅，鑾轎11日下午在萬眾「進喔！進喔！」聲中三進三退、進入拱天宮，接著由工作人員請出媽祖神尊入殿安座。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月11日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動11日回宮安座，圓滿完成今年為期10天9夜來回逾300公里的進香之旅，儘管天氣陰雨，信徒熱情絲毫不減，冒雨迎接媽祖回宮。中央社記者管瑞平攝 114年5月11日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動11日回宮安座，圓滿完成今年為期10天9夜來回逾300公里的進香之旅，儘管天氣陰雨，信徒熱情絲毫不減，冒雨迎接媽祖回宮。中央社記者管瑞平攝 114年5月11日
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