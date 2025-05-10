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台中媽祖國際觀光文化節 呈現陣頭多元樣貌

2025/5/10 17:35（5/10 18:06 更新）
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台中市文化局主辦「2025迎媽祖HOT陣頭」活動，10日起在港區藝術中心熱鬧登場，以「復刻經典，創新未來」為主軸，連續2天以現代劇場詮釋與傳統演出，呈現陣頭文化的多元樣貌。中央社記者郝雪卿攝 114年5月10日
台中市文化局主辦「2025迎媽祖HOT陣頭」活動，10日起在港區藝術中心熱鬧登場，以「復刻經典，創新未來」為主軸，連續2天以現代劇場詮釋與傳統演出，呈現陣頭文化的多元樣貌。中央社記者郝雪卿攝 114年5月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）2025台中媽祖國際觀光文化節今天起到11日在港區藝術中心舉行「迎媽祖HOT陣頭」重頭戲，分別以現代劇場詮釋與傳統演出，呈現陣頭文化的多元樣貌。

由台中市政府文化局主辦的2025台中媽祖國際觀光文化節，10日至11日在清水區港區藝術中心舉行重頭戲「迎媽祖HOT陣頭」活動，透過2天活動，展現陣頭藝術的深厚底蘊與當代活力。

首日活動下午登場，由九天民俗技藝團策劃的開場體驗活動「家將面具彩繪」，邀請大小朋友親手彩繪專屬面具、變身小將走秀揭開序幕；晚間則由九天民俗技藝團、創造焦點與朴子電音三太子等陣頭團隊，聯手帶來融合武術、馬戲、電音的跨界演出，打造一場「現代陣頭秀」。

明天活動則重現經典，以台灣特技團、合和藝苑（南管）、聲五洲掌中劇團、小金枝歌劇團、振梨園、春秋閣掌中劇團等多個在地知名團隊接力演出，從文陣、武陣、南北管、歌仔戲到掌中戲，全方位展現台灣民俗表演精華。

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文化局指出，明天適逢母親節，可以全家一起歡度不同的母親節，還可參與「集章挑戰」活動，集滿印章即可兌換限定禮品，將藝術欣賞轉化為深度體驗。活動開幕將由創意儀式「壽桃與元寶氣球祈福」揭開序幕，象徵文化的傳承與祝福的延續。

現場還設有文創市集與廉政宣導攤位，融合節慶氛圍與民間信仰，文化局邀請市民共同感受媽祖庇佑下的熱鬧文化盛典，讓文化不再僅止於記憶，而是可以走進每個人的生活。更希望透過參與式體驗與世代對話，讓年輕世代重新認識並擁抱本土文化魅力。（編輯：張雅淨）1140510

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