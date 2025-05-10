王彩樺登高雄藍寶石演唱會 迎駕白沙屯媽祖哭了

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（中央社記者洪素津高雄10日電）藝人王彩樺在今晚高流藍寶石演唱會和袁小迪合唱，還加碼高唱「保庇」和「蛇出來」，提及日前去迎駕白沙屯媽祖，王彩樺感動說看新聞都會掉淚，透露老公許願明年要跟著媽祖走，自己也會跟著走一小段。

金鐘主持人澎恰恰與「金鐘視帝」陳亞蘭攜手主持「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，領軍18名群星再掀秀場風華。演唱會中王彩樺和袁小迪情歌對唱，許效舜演出爆笑歌中劇。

開場前王彩樺和許效舜接受媒體訪問，提及白沙屯媽祖，王彩樺分享日前去迎駕白沙屯媽祖感動萬分，覺得媽祖很慈悲，現在看到媽祖的新聞都會感動落淚。

許效舜分享在媽媽的故鄉遇到媽祖，那種感覺就是被加持，「雖然爸爸、媽媽都不在了，但是遇見媽祖我就覺得很感動，相信天上的爸媽也是」，許效舜感動媽祖慈悲，講著講著就哽咽，認為那種感動心情無法言喻。

袁小迪、王彩樺在演唱會中合唱「男人情女人心」，除此之外，王彩樺更帶來招牌神曲「保庇」與蛇年賀歲曲「蛇出來了」，變裝秀結合魔性旋律與諧音梗十足的歌詞，充滿記憶點與異國神秘感，笑翻全場。

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許效舜則主演由澎恰恰自導自演的歌中劇「流浪天涯三兄妹」，許效舜和黃西田女兒黃露瑤、陳亞蘭、許效舜、邵大倫、曹雅雯、王彩樺聯袂演出，眾人發揮發揮絕佳即興功力，完美重現藍寶石歌中有劇、笑中帶淚的秀場情景。

金曲歌后曹雅雯則和陳亞蘭演繹「嘉慶君遊臺灣」片尾曲，2人現場尬起RAP掀演唱會高潮，曹雅雯受訪表示陳亞蘭是她小時的偶像，「皇帝！超帥的」；曹雅雯日前被粉絲騷擾，今天曹雅雯到高雄演出，未料瘋狂粉絲也到現場，這讓曹雅雯相當無奈，目前她申請的「保護令」還沒核發，允諾自己會更加注意自己的人身安全。（編輯：林恕暉）1140510

2025真愛秀．藍寶石大歌廳10日在高雄流行音樂中心登場，金曲歌后曹雅雯（圖）也參與演出，帶來多首經典歌曲。（高雄流行音樂中心提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月10日