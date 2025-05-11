白沙屯媽祖換乘8人大轎 午後回宮最後一哩路

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香10天9夜路程今天進入尾聲，上午在通霄台1線秋茂園對面空地進行換轎儀式，媽祖自「粉紅超跑」換乘8人大轎，下午將展開回宮最後一哩路。

白沙屯媽祖徒步南下雲林北港朝天宮進香回鑾，預計下午3時45分返抵拱天宮安座。媽祖鑾轎昨天下午一改過去多年回宮前一晚駐駕通霄慈后宮的慣例，罕見駐駕通霄鎮公所，讓廣大信眾再次見證進香路程的飄忽不定。

鑾轎一早6時許啟程往北行，仍轉往慈后宮停駕，令大批信眾欣喜不已；7時40分再度起駕，前往台1線秋茂園對面空地進行換轎儀式，信眾高喊「進喔！進喔！」聲中，同行的山邊媽祖會由山邊媽祖宮人員迎回所屬神轎，拱天宮媽祖也會改乘華麗莊嚴8人抬大轎繼續北返：此行奔波數百公里的「粉紅超跑」則暫時功成身退。

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儘管天候不佳，雨勢忽大忽小，仍澆不息信眾的熱情，來自各地跟隨媽祖進香的「香燈腳」擠滿台1線，萬頭攢動；沿途更有熱心民眾擺設點心站，信徒翁秀蓁說，她與志同道合朋友已連續10年這樣做，「大家發心，替媽祖婆進一點小小心意」，今年香燈腳突破32萬人，特別準備了4、5萬份福食、點心，慰勞大家的辛勞。

媽祖鑾轎中午停駕在白沙屯火車站前看平安戲，預計下午3時起駕，繼續完成回宮最後一哩路。（編輯：方沛清）1140511

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香10天9夜路程11日進入尾聲，上午在台1線秋茂園對面空地進行換轎儀式，拱天宮媽祖改乘8人抬大轎繼續北返，下午將完成回宮最後一哩路。中央社記者管瑞平攝 114年5月11日

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香11日上午完成換轎儀式，拱天宮媽祖改乘8人抬大轎繼續北返，大批信眾冒雨跟隨鑾轎。中央社記者管瑞平攝 114年5月11日