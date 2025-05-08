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白沙屯媽祖回鑾 苗縣通霄苑裡5/10、5/11交管

2025/5/8 20:14（5/8 20:33 更新）
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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，目前已在北返途中，預計10日就會抵達苗栗縣南端的苑裡鎮，警方將執行交通疏導措施，當天零時起，機動分段管制台1線130至143.5公里南下、北上車道，建議車輛改行台1線外環道路。（苗栗縣警局通霄分局提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月8日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，目前已在北返途中，預計10日就會抵達苗栗縣南端的苑裡鎮，警方將執行交通疏導措施，當天零時起，機動分段管制台1線130至143.5公里南下、北上車道，建議車輛改行台1線外環道路。（苗栗縣警局通霄分局提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月8日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）白沙屯媽祖進香回鑾，預計10日返抵苗栗縣南端的苑裡鎮，苗栗警方今天公告，10日零時至11日晚間8時，針對台1線苑裡及通霄路段實施分階段交通管制，呼籲用路人配合。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動，目前已在北返途中，預計11日下午3時45分返抵拱天宮安座。警方依據往年經驗，預估鑾轎10日就會抵達苗栗縣境，屆時苑裡、通霄地區將如同起駕時的盛況，再度湧入大批信眾。

影片來源：白沙屯媽祖網路電視台

通霄分局今天公布白沙屯媽祖回鑾交通疏導措施，5月10日零時起，機動分段管制台1線130至143.5公里南下、北上車道，建議車輛改行台1線外環道路。

警方表示，10日上午6時許，苑裡鎮自台1線與苗140線路口起往北封閉，苑裡鎮市區車輛只出不進，進香車輛建議停放於介壽路沿線；通霄鎮預定上午9時許，於台1線與介壽路地下道路口北端起往北全線封閉，通霄鎮市區車輛只出不進。另國道3號下通霄交流道車輛及周邊進香車輛，建議停放於環市路沿線。

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警方指出，11日媽祖鑾轎預計於上午7時起由慈后宮鳴炮出發並於下午回宮安座，當天零時至晚間8時，台1線123.5公里至131.5公里全線車道封閉，車輛改行台61線。另白沙屯地區包括台1線、海堤防汛道路於11日上午6時起實施交通管制，白沙屯庄內車輛只出不進。

警方提醒，台鐵公司於白沙屯火車站及通霄火車站以及高鐵公司於苗栗站均有加開及增停班次，並有相關接駁車前往拱天宮，民眾可多利用軌道運輸系統。至於非參香用路人若於10日、11日南來北往行經苗栗地區，建議多利用國道1號、國道3號行駛，避開省道台1線及台61線路段。（編輯：李淑華）1140508

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