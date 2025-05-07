白沙屯媽祖回鑾 交通部11日再派接駁車疏運

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）白沙屯媽祖徒步進香10天9夜行程，吸引大批信徒隨行，因應媽祖11日回鑾，交通部長陳世凱今天表示，將安排70輛客運，往返白沙屯拱天宮、高鐵苗栗站接駁，預計疏運將超過230班次。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香自5月1日啟程，陳世凱接受媒體聯訪時表示，當時調派50輛客運接駁，而在5月11日回鑾這一天，除了將加派客運外，也將接駁時間從原訂午後提早至上午9時。

陳世凱表示，回鑾當天將調派70輛客運，原則上10分鐘一班，預計疏運至少230班次。

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由於5月11日媽祖回鑾適逢母親節，陳世凱提到，台鐵、高鐵也將加開班次因應，同時高鐵還預留一台車，當車站擠滿人潮時，可加入疏運。

根據交通部先前資訊，5月11日上午7時到上午8時、下午2時到晚間10時，高鐵每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站，後續視訂位狀況及現場人潮狀況增開臨時班次。（編輯：陳政偉）1140507