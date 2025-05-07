台鐵攜手白沙屯媽祖推禮盒祝好孕到 9日開賣

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台鐵公司今天表示，與白沙屯媽祖再度攜手打造「拾子．平安產」禮盒，9日開賣，內含觀音隧道貫通石、大肚成功車票及金鏟子，祝期待新生命到來家庭「好孕到」，也有「好運到」寓意。

繼去年台鐵與白沙屯拱天宮合作推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，網購秒殺售罄後，台鐵今天發布新聞稿宣布，今年再度聯名推出限量「拾子．平安產禮盒」。

台鐵表示，媽祖又有天上聖母之稱，禮盒設計特別以媽祖手抱襁褓中嬰孩之姿，象徵媽祖將好孕賜予祈求新生命降臨的家庭，並保佑平安順產。

台鐵指出，禮盒中的貫通石是蘇花改工程爆破觀音隧道時收集的珍貴石頭，蘊含著觀音送子的美好寓意，而「石子」的音同「拾子」，將這些充滿祝福的貫通石，綁上紅線代表緣分的連結。

同時，禮盒搭配象徵助孕的「金鏟子」及「大肚成功車票」，為每一位期待新生命到來的家庭送上真摯的祝福，並在白沙屯媽祖的加持護佑下孕育如願（大肚成功）。

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台鐵表示，禮盒由台鐵附業營運處處長古時彥與白沙屯拱天宮管理委員會常務委員王城，一同進行過香爐儀式，恭請白沙屯媽祖加持，但為了讓媽祖庇佑更加乘，建議準父母們親至白沙屯拱天宮參拜並祈求好孕。

「拾子．平安產禮盒」每組售價新台幣1699元，每人每次限購2組，將於5月9日開賣，網路商店當天上午10時開始販售，而實體門市依各開店時間，將在台鐵夢工場台北旗艦店、南港店、松山店、花蓮店，以及3處台鐵便當販賣店（台北2號店、台中店、高雄販賣台）販售。（編輯：李亨山）1140507