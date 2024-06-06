白沙屯媽祖114年9月到南投市 贊境藍田書院賜福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）白沙屯媽祖明年9月27日、28日將「贊境」南投市藍田書院，並與名間鄉受天宮、崇受宮在南投市遶境祈福，陣頭除邀學校特色社團表演，也擬安排鑾轎進入南投看守所為受刑人祈福。

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖明年9月將到南投市「贊境」藍田書院，並與名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、名間鄉崇受宮九天玄女共同在南投市遶境祈福，南投市公所今天在藍田書院舉辦籌備記者會，向所有市民報告這項好消息，遶境路線、陣頭等細節預計明年3月公布。

南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立、藍田書院主委張振昌、松柏嶺受天宮主委陳登岳、崇受宮主邱佑義等人出席記者會，張嘉哲致詞說，初步計畫安排行經路線除停轎南投市各宮廟，特別的是擬安排鑾轎進入法務部矯正署南投看守所，讓媽祖為受刑人祈福。

張嘉哲的妻子黃佳鈴幕後促成這場宗教盛會，她表示，當初發願盼南投市民也能獲白沙屯媽祖加持與祝福，她帶著誠摯的心到拱天宮提出相關計畫，並擲筊請示媽祖，連續獲3個聖杯取得媽祖同意，成功促成此事，並由藍田書院主辦，她則出資所有活動經費。（編輯：黃世雅）1130606