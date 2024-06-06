本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
白沙屯媽祖
新聞專題
白沙屯媽祖1/104
首頁 / 地方

白沙屯媽祖114年9月到南投市 贊境藍田書院賜福

2024/6/6 14:00（6/6 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖114年9月將到南投市「贊境」藍田書院，並與名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女共同在南投市遶境祈福，南投市公所6日在藍田書院舉辦籌備記者會，市長張嘉哲（右6）、名間鄉長陳翰立（左5）等人出席。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年6月6日
苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖114年9月將到南投市「贊境」藍田書院，並與名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女共同在南投市遶境祈福，南投市公所6日在藍田書院舉辦籌備記者會，市長張嘉哲（右6）、名間鄉長陳翰立（左5）等人出席。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年6月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）白沙屯媽祖明年9月27日、28日將「贊境」南投市藍田書院，並與名間鄉受天宮、崇受宮在南投市遶境祈福，陣頭除邀學校特色社團表演，也擬安排鑾轎進入南投看守所為受刑人祈福。

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖明年9月將到南投市「贊境」藍田書院，並與名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、名間鄉崇受宮九天玄女共同在南投市遶境祈福，南投市公所今天在藍田書院舉辦籌備記者會，向所有市民報告這項好消息，遶境路線、陣頭等細節預計明年3月公布。

南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立、藍田書院主委張振昌、松柏嶺受天宮主委陳登岳、崇受宮主邱佑義等人出席記者會，張嘉哲致詞說，初步計畫安排行經路線除停轎南投市各宮廟，特別的是擬安排鑾轎進入法務部矯正署南投看守所，讓媽祖為受刑人祈福。

張嘉哲的妻子黃佳鈴幕後促成這場宗教盛會，她表示，當初發願盼南投市民也能獲白沙屯媽祖加持與祝福，她帶著誠摯的心到拱天宮提出相關計畫，並擲筊請示媽祖，連續獲3個聖杯取得媽祖同意，成功促成此事，並由藍田書院主辦，她則出資所有活動經費。（編輯：黃世雅）1130606

張嘉哲
南投市中山公園設竹藝燈座 夜間景觀更迷人南投市歲計賸餘近億元 公所：持續投入未來建設
媽祖
庇佑消防員出勤平安 業者贈送台東消防局地瓜酥北港媽祖加持 紐約最大台灣嘉年華人氣沸騰
白沙屯媽祖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台鐵感恩母親節 推限量版白沙屯媽祖好孕御守
172.30.142.67
更多編輯台推薦新聞：