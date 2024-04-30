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台鐵感恩母親節 推限量版白沙屯媽祖好孕御守

2024/4/30 10:19（4/30 10:36 更新）
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台鐵公司舉辦「感恩抱抱媽咪」母親節鐵路商品促銷，其中與白沙屯拱天宮合作推出的限量版「白沙屯媽祖好孕御守」，5月1日上午10時起在台鐵夢工場實體門市及網路商店銷售。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年4月30日
台鐵公司舉辦「感恩抱抱媽咪」母親節鐵路商品促銷，其中與白沙屯拱天宮合作推出的限量版「白沙屯媽祖好孕御守」，5月1日上午10時起在台鐵夢工場實體門市及網路商店銷售。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年4月30日
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）母親節將到來，台鐵公司舉辦「感恩抱抱媽咪」母親節鐵路商品促銷，其中與拱天宮合作推出量版「白沙屯媽祖好孕御守」，5月1日上午10時起在台鐵夢工場實體門市及網路商店銷售。

台鐵今天發布新聞稿，與苗栗縣通霄白沙屯拱天宮合作推出的限量版「白沙屯媽祖好孕御守」每個售價新台幣220元，每人每次限購5個，這款御守的設計以天上聖母與好孕產子結合，採用織布材質，繡上可愛的吉祥寶寶，寶寶肚子繡上台鐵工字軌，精緻又可愛，御守也象徵健康平安、好孕產子。

台鐵說，「白沙屯媽祖好孕御守」經過香爐加持，保佑新生命順產，也建議準媽媽們可親自至白沙屯拱天宮參拜祈求平安符，將平安符在主神爐上繞三圈後放入御守內，讓媽祖的庇佑更加乘。

台鐵今年母親節新推出的鐵路商品，還有「簡約圓形抱枕（藍色/白色）」每個售價299元。

另外，台鐵夢工場實體門市及網路商店同步於5月1日至31日，推出母親節商品限時促銷活動，包含台鐵抱枕系列85折（藍皮列車造型抱枕、莒光號造型抱枕、CK101蒸汽火車抱枕、簡約抱枕-白色）、食器組82折（台鐵抗菌不銹鋼吸管組及抗菌健康筷）。（編輯：陳政偉）1130430

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