開車滑手機遭攔查擦撞警車 通緝犯被逮還涉攜毒

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）陳姓男子日前駕車載翁姓男子、姜姓女子行經台中沙鹿時邊開車邊滑手機，警方攔查未停，隨後又擦撞警車，警方發現陳男、翁男為通緝犯並在沿途找到陳男丟棄的毒品，詢後送辦。

台中市清水警分局今天透過文字稿表示，員警18日下午5時40分許，巡經在沙鹿區鎮南路前，發現一部自小客車駕駛行車中把玩手機且行車不穩，立即鳴警報器示意停車，但是駕駛不停車，沿鎮南路右轉南陽路行駛，至沙鹿區屏西路（外車道）與正德路口時違規迴轉時，與警方巡邏車發生擦撞。

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員警下車制止，盤查小客車駕駛34歲陳姓男子及乘客35歲翁姓男子、24歲姜姓女子等3人身分，其中駕駛陳男與翁男為台中地方法院於113年4月12日發布的竊盜通緝犯。

警方現場詢問，陳男坦承駕車途中，將安非他命毒品、K盤丟棄路邊，員警還原追緝現場過程，再查獲第二級毒品安非他命1小包、K盤1個，全案調查後，依竊盜通緝、毒品、妨害公務罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130419