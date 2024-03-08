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男涉毒品案拒捕警開11槍仍逃逸 台中南屯落網

2024/3/8 09:48
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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市警方昨天凌晨到台中市偵辦毒品案，在路旁查緝時，犯嫌拒捕並開車衝撞，警方開11槍制止犯嫌仍逃逸。警方擴大偵辦，深夜在南屯區逮捕涉案28歲王姓男子到案送辦。

承辦此案的台北市警察局北投分局表示，昨天凌晨0時許，掌握涉案人出現在台中市西屯區，已到場員警要求駕駛人停止所行駛白色車輛，但對方卻拒捕並開車衝撞。

現場警方見狀持槍先射擊犯嫌駕駛車輛輪胎，但歹徒仍加速衝撞，並擦撞停在路旁一輛計程車後逃逸，警方共開11槍，歹徒駕駛汽車車體也遭槍擊。

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警方事後擴大循線偵辦，並在台中市五權西路附近一家資源回收廠前，發現犯嫌丟棄白色車輛，先對車內採證。台北市北投警分局指出，案發後除多車遭擦撞，現場無員警及民眾受傷，通報警政署及全台警察機關攔截，追緝犯嫌下落。

經警方持續擴大搜索，昨晚深夜11時在台中市南屯區逮捕28歲王姓男子到案，並起獲咖啡包、K他命等毒品。警方將依毒品危害防制條例、妨害公務、公共危險、毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1130308

#台中市
#台北市警察局北投分局
#警政署
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