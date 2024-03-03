開車拒檢撞警致骨折 涉案男與接應同夥共5人落網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中3日電）卓姓男子2月17日開車遇台中警方攔查，卻拒檢衝撞員警導致骨折後逃逸，警方循線陸續逮捕接應藏匿的4人，1日在桃園市將卓男逮捕到案並查扣毒品，全案詢問後依毒品等罪嫌送辦。

台中市政府警察局霧峰分局今天表示，國光派出所員警今年2月17日凌晨3時許巡邏時，在大里區永隆、大明路口，攔查46歲卓姓男子駕駛的自小客車，但卓男卻拒檢並開車衝撞邱姓員警，造成員警腳部骨折後逃逸。

案發後警方組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經鎖定涉案的卓男身分後，1日晚間10時5分前往桃園市觀音區將卓男逮捕到案，並查扣第一級毒品海洛因14包（總重23.2公克）、第二級毒品安非他命20包（總重98.8公克）、第二級毒品大麻1包（約0.2公克）、電子磅秤、手機等贓證物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方查出，卓男當天開車逃逸後，便聯繫友人接應逃亡，在台中、彰化、南投及北部等地區不斷躲藏，期間搭乘各類交通工具如高鐵、計程車、租賃車等躲避警方追蹤。

經專案小組接續逮捕46歲許姓男子、43歲莊姓女子、52歲洪姓男子、46歲陳姓女子等4名接應的通緝犯後，循線在桃園市觀音區某出租民宅內，將卓男逮捕到案。全案依毒品、加重妨害公務等罪嫌，將卓男等5人移送台中地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130303