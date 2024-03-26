更多編輯台推薦新聞：
29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
白沙屯媽祖
新聞專題
白沙屯媽祖1/101
首頁 / 生活

進香圓滿最後一哩路 白沙屯媽祖返抵拱天宮安座

2024/3/26 18:51（3/26 19:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖徒步進香，26日完成回鑾最後一哩路，鑾轎下午2時35分返抵拱天宮，眾人高呼「進喔」，恭請媽祖入神龕安座。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　113年3月26日
苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖徒步進香，26日完成回鑾最後一哩路，鑾轎下午2時35分返抵拱天宮，眾人高呼「進喔」，恭請媽祖入神龕安座。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　113年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖徒步進香，今天完成回鑾最後一哩路，鑾轎下午2時35分返抵拱天宮，信眾情緒沸騰，高呼「進喔」請出媽祖入神龕安座，9天8夜宗教之旅圓滿落幕。

2024白沙屯媽祖徒步往雲林北港進香活動，18日凌晨起駕出發，24日凌晨在北港朝天宮完成刈火儀式，隨即急行軍北返，不到34小時就抵達苗栗縣境，昨晚駐駕通霄慈后宮，今天繼續完成回鑾最後一哩路。

「粉紅超跑」上午先於通霄台1線秋茂園對面空地「換轎」，結伴同行的拱天宮媽祖和後龍山邊媽祖依序被請出，換乘各自專屬鑾轎，中午停駕在白沙屯火車站前看平安戲，下午1時50分許起駕繼續前行，沿途信眾夾道歡迎，鞭炮聲不絕於耳。

下午吉時一到，裝有火缸的香擔與頭旗率先返抵拱天宮，接著媽祖鑾轎於2時35分在眾人高呼「進喔、進喔」聲中三進三退進入大殿，工作人員隨即關上廟門，恭請媽祖入神龕安座，同時神房紅色布幔放下，讓媽祖薰染萬年香火的靈氣，12天後才開爐。

今年9天8夜徒步進香之旅報名人數激增至近18萬人，有首次體驗的香燈腳說，感謝媽祖庇佑，開心能平安走完全程，沿途大家互相加油打氣，許多人自發性提供物資、給予協助，更有滿滿的感動。

拱天宮管委會總幹事陳春發告訴中央社記者，今年進香過程最特別之處在於，媽祖新開拓了百年來前所未有的行進路線。

他說，以往白沙屯媽祖進香多走海線、台1線，對於靠山的雲林縣林內鄉「曾經路過，但並未進入」，今年去程，媽祖鑾轎首次進入林內鄉為當地民眾贊境賜福，並一路經斗六、斗南、土庫往北港，一圓許多當地信眾多年的盼望。

陳春發表示，今年為期9天8夜徒步進香行程，隨著媽祖回宮安座告一段落，明天將舉行遊庄遶境，由拱天宮「黑面二媽」帶領巡視白沙屯各庄頭村落，以保境內平安。（編輯：林恕暉）1130326

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖9天8夜徒步進香回鑾，26日上午在通霄秋茂園進行換轎儀式，由輕便的「粉紅超跑」換乘8人抬大轎，大批信眾爭睹搶拍。（白沙屯民眾提供） 中央社記者管瑞平傳真 113年3月26日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖9天8夜徒步進香回鑾，26日上午在通霄秋茂園進行換轎儀式，由輕便的「粉紅超跑」換乘8人抬大轎，大批信眾爭睹搶拍。（白沙屯民眾提供） 中央社記者管瑞平傳真 113年3月26日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，26日完成回鑾最後一哩路，當媽祖鑾轎抵達拱天宮牌樓前時，信眾人潮早已擠爆台1線，寸步難行。（白沙屯媽祖網路電視台提供）中央社記者管瑞平傳真　113年3月26日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，26日完成回鑾最後一哩路，當媽祖鑾轎抵達拱天宮牌樓前時，信眾人潮早已擠爆台1線，寸步難行。（白沙屯媽祖網路電視台提供）中央社記者管瑞平傳真　113年3月26日
#白沙屯
#拱天宮
#陳春發
#媽祖
延伸閱讀
白沙屯媽祖鑾轎抵北港朝天宮 逾20萬人追粉紅超跑白沙屯媽祖回鑾急行軍 最後一夜駐駕通霄慈后宮鎮瀾宮擲筊 大甲媽遶境4/5清明連假起駕專題／不拜月老、財神爺 台南這間小廟為何自帶觀光人流？
白沙屯媽祖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
白沙屯媽祖換乘大轎午後回宮 大批信眾爭睹本尊
172.30.142.22