白沙屯媽祖換乘大轎午後回宮 大批信眾爭睹本尊

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖9天8夜徒步進香回鑾，今天上午在通霄秋茂園進行換轎儀式，由輕便的「粉紅超跑」換乘8人抬大轎，準備午後風光回宮。大批信眾爭睹跟隨，擠爆現場。

拱天宮管理委員會副總幹事林幸福表示，白沙屯媽祖昨晚駐駕通霄慈后宮，今天上午起駕出發到秋茂園對面空地，抵達此處就代表已進入古白沙屯信仰、祭祀圈的範圍內，即將返鄉，依據早年先民習俗要讓媽祖換乘華麗莊嚴的8人抬大轎，風光回到村落中。

拱天宮指出，白沙屯媽祖在北港朝天宮完成刈火儀式後，鑾轎在回鑾期間會放下帆布，代表媽祖靈力不外流、完整帶回白沙屯，直到換轎是媽祖回鑾後第1次露臉，在此之前會有重要的搶頭香儀式。

林幸福說，白沙屯的「搶頭香」並沒有爭搶動作，而是「拜頭香」，今年由輪值的白東里、白西里兩地里長率里民代表拜頭香，香燈腳也會爭相膜拜。

每年白沙屯媽祖進香，後龍山邊媽祖也一起同行。上午換轎儀式在眾人呼喊「進喔」聲中，山邊媽祖及拱天宮媽祖先後從「粉紅超跑」中現身，2尊媽祖被請入各自專屬鑾轎，繼續沿台1線往北前行。

大批信眾為爭睹媽祖本尊，將現場擠得水洩不通；沿途在地居民也準備各式各樣飯擔、飲料及點心慰勞香燈腳，免費發送給民眾享用；白沙屯媽祖預計下午2時35分返抵拱天宮安座。（編輯：戴光育）1130326