白沙屯媽祖鑾轎抵北港朝天宮 逾20萬人追粉紅超跑

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香18日凌晨出發，今天抵達雲林縣北港鎮，拱天宮指出，今年人潮踴躍現場超過20萬人，預計明天0時起駕回鑾，挑戰32小時200多公里。

白沙屯媽祖進香已是全台宗教盛事，今年報名人數激增至17萬9971人，再創新高。18日凌晨起駕出發，今天抵達雲林縣北港鎮，人潮擠爆。

眾人齊呼「進喔！進喔！」鑾駕約中午12時在萬人夾道下，三進三退進駐北港朝天宮。

拱天宮總幹事陳春發表示，今年香燈腳報名逾17萬人，已創北港進香近200年歷史紀錄，沿路看到許多沒有臂章的民眾加入，保守估計超過20萬人。陳春發說，此次進香有許多驚喜，包括首次到斗六市、斗南鎮賜福，宛如新開發的路線，「終於有來到新的地方」。

民進黨立委劉建國、國民黨立委張嘉郡、丁學忠和雲林縣長張麗善和朝天宮董事長蔡咏鍀等人隨著進香隊伍走，迎接媽祖到來，祈求風調雨順、國泰民安。

導演王重正率著劇組參加盛會，他說，沿路感受到人民的熱情，隊伍亂中有序，非常新奇的體驗。

廟方將於下午舉行拜天公，預計晚上10時30分進行最重要儀式進火，並誦讀疏文。陳春發指出，今年逾17萬人報名香燈腳，每張疏文填寫180人，共有1000張，誦讀需一段時間，焚疏文也要80分鐘，預計24日零時起駕回程，32小時要走200多公里，是另一考驗，歡迎大家來挑戰。（編輯：郭諭儒）1130323

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香18日凌晨起駕出發，23日抵達雲林縣北港鎮，拱天宮指出，今年人潮踴躍，現場超過20萬人。中央社記者姜宜菁攝 113年3月23日