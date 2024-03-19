白沙屯媽祖人潮多 疾管署籲戴口罩注意手部衛生

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（中央社記者曾以寧台北19日電）2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動，報名人數逼近18萬人。疾管署提醒，COVID-19與流感疫情已過高原期，但參加人潮擁擠活動，仍要戴口罩、注意手部衛生。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會表示，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及流感疫情都已過高原期，目前處於下降階段，但併發症、重症通報數仍多，提醒民眾注意重症風險，到人潮擁擠處參加活動，建議要戴口罩、注意手部衛生，降低感染風險。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，10日至16日門急診類流感就診人次為10.7萬人次，較前1週略升，且12日至18日新增31例流感併發重症、9例死亡；12日至18日新增409例COVID-19本土確定病例（併發症），與前1週相當，並新增51例死亡。這個月仍是呼吸道疾病好發季節，不排除疫情因活動再次上升。

流感重症死亡，防疫醫師林詠青說明，北部30多歲男性，有末期腎病變病史，去年12月接種過本季流感疫苗，今年3月中在家失去意識、呼吸心跳停止，送醫急救發現有肝腎功能異常，X光也顯示有肺炎狀況，檢驗為感染B型流感，送加護病房，但呼吸衰竭沒有改善，於就醫當天過世。

林詠青表示，流感重症個案中有7歲北部男童，無潛在疾病，去年11月接種過流感疫苗，3月上旬咳嗽，後續開始發燒咳嗽有痰，發病4天因發燒持續到急診，且有發生抽搐情況，且有語言錯亂情況，診斷為B流併發腦炎，給予降腦壓、抗流感藥物治療，目前腦壓已恢復正常且意識清楚，轉入一般病房治療。

林詠青說，COVID-19死亡案例中較年輕個案為中部40多歲男性，有糖尿病與末期腎病變，沒有打XBB疫苗，2月中旬咳嗽有痰，2天後因呼吸困難、意識改變就醫，X光已有肺炎、肺水腫情況，收治住院並給予抗生素與抗病毒藥物治療，但因肺炎、呼吸衰竭持續惡化，且併發敗血性休克與多重器官衰竭，3月上旬因COVID-19併發肺炎過世。

曾淑慧指出，統計目前全年齡XBB疫苗接種率約9%，其中4歲以下接種率僅3.72%，65歲以上接種率則不滿20%，呼籲6個月以上都盡速接種疫苗，才能有效降低疫情；此外，流感疫苗已擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，目前剩餘約3萬劑，呼籲民眾盡速接種。（編輯：陳政偉）1130319