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白沙屯媽祖抵達林內鄉 鄉長：200年來第一次

2024/3/21 12:31（3/21 12:52 更新）
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影片來源：白沙屯媽祖網路電視台

（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香18日凌晨起駕，今天早上10時許，鑾轎從彰雲大橋進入雲林縣林內鄉賜福，鄉民歡呼，鄉長劉姿言說「200年來第一次」。

2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動，18日凌晨起駕出發，今年報名人數逼近18萬人，「粉紅超跑」鑾轎率隨香大軍啟程，展開為期9天8夜宗教之旅。

白沙屯媽祖鑾轎今天早上從彰化縣二水鄉行經彰雲大橋進入雲林縣林內鄉，林內鄉長劉姿言、斗六警分局長黃念生等人隨香迎駕。

廟方人員在直播中表示，媽祖鑾轎要抵達林內鄉，粗估路程至少需5天，因為途中要行經彰化縣田中、二水等鄉鎮，所以難上加難，但是今天香燈腳與媽祖鑾轎一步一步寫下歷史篇章，大家共同見證神聖一刻。

白沙屯媽祖鑾轎今天中午11時許駐駕在林內火車站，預計下午2時啟程，上萬名香燈腳湧進林內鄉市區，擠爆附近街道。

劉姿言說，白沙屯媽祖進香首次到林內鄉賜福，祈求風調雨順，「200年來第一次」。

文化部國家文化記憶庫官網指出，「香燈腳」是自清代以來對參與媽祖進香活動信徒的普遍性稱呼，拱天宮白沙屯媽祖進香也採用這個傳統詞彙稱呼參與進香的信徒。（編輯：陳仁華）1130321

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