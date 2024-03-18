睽違18年「三媽會」 鎮瀾宮不關廟門方便信眾參拜

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香18日凌晨起駕，下午駐駕台中大甲鎮瀾宮，依據拱天宮考據，睽違18年白沙屯媽祖鑾轎再次駐駕，史上第2次「三媽會」，鎮瀾宮不關廟門方便民眾參拜。

2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動，18日凌晨起駕出發，後龍鎮山邊媽祖在出發前也前往拱天宮與白沙屯媽祖會合，兩尊媽祖共乘神轎，今年報名人數逼近18萬人，「粉紅超跑」鑾轎率隨香大軍啟程，展開為期9天8夜宗教之旅。

3月瘋媽祖的習俗，苗栗縣通霄鎮拱天宮與台中市大甲區鎮瀾宮相距30公里，白沙屯媽祖、鎮瀾宮媽祖進香路線、時間相仿，媽祖姐妹相會，年年成為矚目焦點。今年鎮瀾宮媽祖預計4月5日起駕。

白沙屯媽祖鑾轎進入台中市境內，大甲信眾沿途擺設點心攤，分送飲料、點心。今天下午3時34分，白沙屯媽祖鑾轎進入鎮瀾宮駐駕，隨香的信眾，將鎮瀾宮廟埕擠得水泄不通，信眾們依序排隊參拜媽祖。

白沙屯媽祖前往北港進香，近年來多次前往鎮瀾宮，但都只短暫休息「停駕」，依據拱天宮文化組考據，上次駐駕鎮瀾宮已是2006年，睽違18年後再次駐駕，連同鑾轎內的山邊媽祖，史上第2度三媽會。

鎮瀾宮人員表示，事先並不知道白沙屯媽祖要來駐駕，臨時接到通知後，副董事長鄭銘坤立刻回宮，國民黨籍立委顏寬恒也到場迎接。

鎮瀾宮在官方臉書（Facebook）發布訊息，今天不關廟門，歡迎信徒參拜大甲媽祖、白沙屯媽祖、山邊媽祖，歡迎所有香燈腳在大甲過夜休息，也公布白沙屯媽祖、山邊媽祖明天上午6時起駕。（編輯：黃世雅）1130318