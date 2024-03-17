白沙屯拱天宮進香倒數 賴副總統迎媽祖出神龕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香18日凌晨將起駕出發，副總統賴清德今晚前往參香、恭迎媽祖出神龕，得知今年報名人數「179971」順、逆著唸都一樣，直呼「神威顯赫」。

2024白沙屯媽祖進香活動預計18日凌晨0時35分登轎起駕，賴副總統今天晚間8時30分許身穿今年度的進香背心、手戴臂章前往拱天宮參香，並且連續第2年與拱天宮主委洪文華一起恭迎媽祖出神龕。

賴副總統5月即將就任第16任中華民國總統，晚間從停車場下車步行到廟前，沿途受到民眾熱情歡迎，紛紛伸出手要求擊掌、握手，也有人提前高喊「總統好」。

副總統在拱天宮主委洪文華、苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、立委陳超明、許智傑及多名地方民代陪同下，進入大殿參香，隨後與洪文華共同恭請已完成沐浴更衣的媽祖聖尊出神龕，並向媽祖行三獻禮，等待山邊媽祖會合合轎後起駕進香。

賴副總統致詞表示，能有機會再次到拱天宮請媽祖出神龕，與大批信眾共同恭送媽祖啟程前往北港朝天宮進香，感到非常榮幸，他要恭祝此行進香活動一切平安順利，媽祖神威更加顯赫、香火更加鼎盛，以保佑台灣國泰民安、風調雨順。

賴副總統說，今年報名參與進香逼近18萬人，人數「179971」的數字順著唸、倒著唸都一樣，「真是神威顯赫」，很開心有這麼多善男信女共同參與，他也祈求媽祖婆保佑每位善男信女身體健康、事業成功、家庭美滿幸福。（編輯：李錫璋）1130317

2024白沙屯媽祖徒步進香活動預計18日凌晨登轎起駕，隨著出發時間接近，拱天宮廟前17日越晚越熱鬧，香燈腳從各地湧入，場面熱鬧。中央社記者管瑞平攝 113年3月17日