白沙屯北港進香逾16萬人 抽交趾陶媽祖、迷你神轎

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動18日啟程，為慶祝報名人數突破16萬人，雲林至善文化協會與北港金德興銀樓合作，以抽獎方式贈送1尊交趾陶媽祖及2頂木製迷你神轎，宣揚媽祖進香文化。

白沙屯媽祖北港進香今年3月18日凌晨登轎出發，23日中午11時前後抵達北港，24日0時10分進火後回程，26日下午2時35分回宮；上月16日開放報名，截至今天報名人數已超過16萬人。

雲林至善協會執行長蔡銘貴今天告訴中央社記者，白沙屯媽祖北港進香歷史悠久，與北港建立的情誼如同親情般密不可分，每年各地信眾準備茶飲、熱食招待香燈腳，展現台灣獨特人情味。

蔡銘貴指出，白沙屯媽祖去年報名人數逾10萬人，當時協會與北港金德興銀樓合作，以抽獎方式送1尊交趾陶媽祖，並預估後年報名人數有望突破15萬人，計畫再送1尊交趾陶媽祖，宣揚媽祖進香文化，沒想到香燈腳熱情參與，15萬人已達標。

雲林至善協會今年除了送1尊交趾陶媽祖，同時加碼2頂迷你神轎，與神轎比例約500比1，採木製、繡花，手工精細。

金德興銀樓鄭勝文說，大家對家鄉的媽祖文化有著共同的信念與目標，誓願要為家鄉北港推廣媽祖信仰，8年前偶然機緣下接觸交趾陶藝術創作，衍生創作交趾陶媽祖想法，便與交趾陶工藝師謝偉奇合作捏製創作出白沙屯媽祖交趾陶作品。

謝偉奇表示，6年前開始創作，過程中遇到許多瓶頸，光是臉部比例、手袖長短等細節重複修改多次，經過數次失敗終於完成。

雲林至善協會規劃，11日上午10時由雲林縣長張麗善抽出2頂迷你神轎幸運得主，17日下午4時由拱天宮主委洪文華抽出交趾陶媽祖幸運得主，26日中午統一在拱天宮領獎。（編輯：陳仁華）1130303