白沙屯媽祖北港進香3/18起駕 大甲警推交通疏導

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖北港進香18日起駕，今年將有逾17萬名香燈腳相隨，當天將進入台中市大甲區，大甲警分局規劃交通疏導措施，並呼籲民眾使用替代道路避免塞車。

白沙屯媽祖北港進香18日在苗栗起駕後，緊接進入台中市大甲區，今年參與進香報名人數突破17萬人，創歷史新高，大甲警分局對此規劃交通疏導措施。

台中市大甲警分局今天發布新聞稿，大甲警分局長謝建國表示，白沙屯媽祖進香的特色在於沒有固定路線，進入大甲區後，可能選擇省道台1線或台61線為主要進香路線，為維護行人安全、確保車流順暢，雖未實施嚴格交通管制措施，仍部署多名警力緊隨媽祖鑾轎前後，採機動調度在沿線各路口實施交通疏導。

警方指出，白沙屯媽祖進入大甲區極有可能是上班時段，為避免大量人車跟隨媽祖鑾轎而造成塞車困擾，並維護道路交通安全，提醒除須遵守警方指揮，民眾也可使用「白沙屯GPS」APP即時掌握媽祖鑾轎位置。

另外，媽祖鑾轎進入大甲市區時，若進香隊伍行經台1線，建議民眾改道至台61線行駛，反之亦然，可免於塞車之苦。

大甲警分局呼籲，18日將有大量香燈腳追隨媽祖鑾轎，用路人駕駛汽（機）車行經路口時應發揮耐心停讓行人，警方將針對未停讓行人、騎（乘）機車未戴安全帽及改裝車等違規態樣嚴加取締，以維護優質交通秩序。（編輯：戴光育）1130314