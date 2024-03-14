白沙屯媽祖進香報名截止 近18萬人報名創新高

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動今晚報名截止，人數共計17萬9971人，拱天宮主委洪文華說，只差29人就突破18萬，實在超乎預期，且數字順著唸倒著唸都一樣。

白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步往雲林北港朝天宮進香活動，自2月16日開放報名至今天晚間6時截止，廟方統計報名人數17萬9971，較去年11萬3000餘人成長近6成，再創歷史新高。

拱天宮主委洪文華告訴中央社記者，今年原本預計報名人數成長2成，但是才開放報名不到10天就突破去年數字，2天前已達到17萬3000人，這兩天仍陸續增加，到晚間截止時間，竟已逼近18萬，「實在超乎預期」，而且妙的是，數字「179971」順著念、倒著唸都一樣。

對於報名進香的香燈腳，廟方會將名字列入吉祥文疏中，並在抵達朝天宮進火儀式時，稟報上蒼與媽祖祈求庇佑。拱天宮管委會總幹事陳春發指出，讀疏文、進火是白沙屯媽祖往北港進香活動最重要的儀式，以往由朝天宮住持法師主持並誦讀吉祥疏文，工作人員會協助將報名的香燈腳姓名一一誦讀完畢，再焚燒入萬年香火爐中。

陳春發說，1張吉祥文疏可填寫180名香燈腳名字，近年因報名進香人數屢創新高，3年前即開放信徒、香客共同參與誦讀疏文，除了分工節省時間，最主要也讓大家親身體驗此行用意，並見證白沙屯堅持一筆一畫工整書寫香燈腳姓名的虔敬之心。

今年進香活動將於18日凌晨啟程，拱天宮今晚11時35分將舉行「放頭旗」儀式，召告四方；拱天宮指出，頭旗具有指揮有形的進香隊伍及無形兵馬、除煞、開路的功能，根據傳統，頭旗「只前進不後退」凸顯勇往直前意涵。（編輯：張銘坤）1130314

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動14日報名截止，今年報名人數將近18萬人，廟方依循傳統以人工謄寫方式將香燈腳姓名一筆一畫載入吉祥文疏。中央社記者管瑞平攝 113年3月14日