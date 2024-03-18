白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動，18日凌晨起駕出發，今年報名人數逼近18萬人，「粉紅超跑」鑾轎率隨香大軍啟程，展開為期9天8夜宗教之旅。

拱天宮凌晨舉行起駕、登轎儀式，廟內、外及周邊巷道已是人山人海，隨著吉時一到，被稱「粉紅超跑」的媽祖鑾轎在眾人高喊「進喔、進喔」聲中出發，廣大信眾情緒高昂，沿途鞭炮聲不絕於耳、煙花紙彩漫天飛舞，跟隨進香的隊伍綿延數公里，十分壯觀。

每年進香活動，鄰近的後龍鎮山邊媽祖會在出發前，前往拱天宮與白沙屯媽祖會合，兩尊媽祖共乘神轎，一起前往北港朝天宮進香。拱天宮主委洪文華會同值年爐主、副爐主和苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀及多名立委，凌晨都到場恭送媽祖起駕，祈求進香活動圓滿順利。

白沙屯媽祖進香已是全國宗教盛事，今年報名人數激增至17萬9971人，再創新高，且起駕出發前適逢週日，不少「香燈腳」提早到拱天宮向媽祖「報到」，來自各地的善男信女，人潮絡繹不絕，加上各地媽祖社團、志工民眾自發性前往發送結緣物資、餐點，白沙屯地區17日一整天熱鬧滾滾。

包括總統蔡英文、副總統賴清德、立法院副院長江啓臣、台灣民眾黨黨主席柯文哲等人，17日都分別前往拱天宮參香祈福，蔡總統更是連續第4年替媽祖鑾轎「淨轎」，副總統賴清德今年則是再度與廟方一起恭迎媽祖聖尊出神龕。

拱天宮主委洪文華表示，今年報名人數大幅成長，相較去年，估計約有近7萬人是進香新手，這次進香全程9天8夜，尤其回程須在40小時內由雲林北港趕回通霄境內，猶如急行軍，特別提醒大家自行評估體力，不要逞強；對於沿途各界贊助提供的餐點，務必懷抱珍惜、感恩，不要浪費。

唯恐近18萬進香大軍衝擊沿途交通，拱天宮行前頻頻宣導「靠右、靠右，媽祖保佑」，呼籲香燈腳徒步期間，盡量靠道路右邊行進，同時不亂丟垃圾，做好環保垃圾分類，注意禮儀，做個優質香燈腳。

今年報名人數爆量，為避免找不到住宿落腳處，許多香燈腳自備帳篷、睡墊，有人打算視體力狀況，走到哪算到哪。已有5年參與徒步進香經驗的陳姓男子表示，和同伴一起準備好帳篷，打算一路陪著媽祖，媽祖休息就搭帳篷跟著休息，媽祖起轎就一起向前走，「就是跟著媽祖的腳步，隨遇而安」。

白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動，已傳承約200年歷史，來回近400公里且行進路線不固定，完全依照媽祖鑾轎指引，形成獨特宗教文化，民國97年登錄為苗縣無形文化資產，99年由行政院文建會（文化部前身）指定為國家重要民俗，102年入選內政部「台灣宗教百景」之一。

今年進香活動重要時程，媽祖鑾轎自今天凌晨出發後，預計23日中午11時前扺達北港，24日零時10分於朝天宮進行進火儀式，26日下午2時35分回宮，4月6日1時35分開爐。（編輯：何宏儒）1130318