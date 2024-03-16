白沙屯媽祖北港進香 彰縣規劃700人次警力交管

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（中央社記者吳哲豪彰化縣16日電）苗栗白沙屯媽祖將展開9天8夜進香活動，為迎接香燈腳，彰縣府中庭18日及19日將開放民眾休息；警方表示，白沙屯媽祖無固定路線，當進出彰縣，規劃出動約700人次警力管制交通。

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖18日將展開為期9天8夜的雲林北港進香活動，預計18日凌晨登轎，23日抵達北港，26日回宮，而今年報名參加進香活動的民眾多達約18萬人。

彰化縣警察局指出，按照往年經驗，白沙屯媽祖去程可能會在18日或19日進入彰化縣，從台1線省道往南前進，回程可能是在25日從雲林進入彰化，沿著二林、芳苑以及鹿港鎮北上。

警方說明，由於白沙屯媽祖行進沒有固定路線，已規劃去程派出437人次警力，回程派出295人次警力，視狀況進行交通管制，也呼籲民眾如遇到交管，聽從員警指揮，改道行駛。

彰縣府則說，為讓香燈腳有休息的地方，18日及19日會開放縣府1樓中庭給民眾休息，也呼籲民眾遵守秩序。（編輯：謝雅竹）1130316