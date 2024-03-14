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白沙屯媽祖進香18日起駕 彰化志工協會供6900個餐盒

2024/3/14 13:35
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（中央社記者鄭維真彰化14日電）苗栗白沙屯媽祖徒步往雲林北港進香，18日登轎出發，彰化縣白沙屯媽祖志工協會將在進香期間提供補給品給參與民眾，並發放6900個餐盒。

彰化縣白沙屯媽祖志工協會告訴中央社記者，19至24日會有茶水車輪流服務，並提供痠痛藥布、精油、口罩等，20日設點心補給站，分享包括水煮玉米、炸香腸、炸雞米花等，21日晚餐時間會到駐駕點發放6900個餐盒。

志工協會表示，被冠上「粉紅超跑」之名的白沙屯媽祖鑾轎路線不固定，去年媽祖去程時，原本協會準備的點心攤在溪州鄉前端等，設備都擺好了，未料媽祖鑾轎往二水鄉方向前進，後來他們移到雲林林內鄉等候，結果鑾轎又轉到溪州，「白沙屯媽祖很有個性，這可能也是吸引許多信徒的原因之一」。

協會指出，白沙屯媽祖到北港進香是中部一年一度盛事，這次來自各縣市物資捐贈都非常踴躍，安親班小朋友還幫忙在痠痛藥布上蓋印章，家長協助包裝，地方幾乎全員動起來。（編輯：陳仁華）1130314

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