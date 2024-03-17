白沙屯媽祖進香蓄勢待發 總統赴拱天宮參香淨轎

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香明天凌晨將起駕出發，總統蔡英文今天下午到拱天宮參香，並連續第4年為媽祖鑾轎「淨轎」，祈求國泰民安、進香活動圓滿順利。

2024（甲辰年）白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動，預計18日凌晨0時35分登轎後出發，展開9天8夜長征。拱天宮主委洪文華表示，蔡總統已連續6年加入香燈腳行列，參與進香活動，並曾與廣大信眾一起徒步同行，今年是第4度在進香啟程前，為媽祖鑾轎「淨轎」。

蔡總統下午3時許抵達拱天宮，先進入廟內進行淨轎儀式，在廟方人員引導下，手持淨爐繞神轎一圈，洪文華代表廟方也致贈縮小版「粉紅超跑」小神轎供紀念，隨後總統轉往大殿參香祈福，內政部長林右昌、前內政部長徐國勇、苗栗縣長鍾東錦、行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎及多名苗栗縣議員等人到場陪同。

總統表示，白沙屯媽祖徒步進香是台灣非常重要盛事，今年高達近18萬人報名要做媽祖的「香燈腳」，不僅人數創新高，也有外籍人士加入，白沙屯媽祖進香活動已走向世界。

蔡總統指出，每年進香活動，除了展現台灣人的熱情，在媽祖婆保佑下，也讓台灣人團結作伙，看到台灣為了共同信仰，彼此互助完成每一次活動，相當令人感動。

總統說，過去幾年，台灣面對許多挑戰，因為大家共同打拚，讓國家進步，政府也能推動政策，照顧人民，讓大家生活越來越好，她祈求媽祖繼續保佑台灣風調雨順、國泰民安，並祝福活動圓滿順利、人民平安健康。（編輯：李錫璋）1130317