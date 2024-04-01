更多編輯台推薦新聞：
鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」
運動

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」

梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜
生活

梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
白沙屯媽祖
新聞專題
白沙屯媽祖1/102
首頁 / 生活

鑽媽祖鑾轎快速變化動作受傷 醫師籲先做伸展動作

2024/4/1 10:33（4/1 11:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
40歲男子參加白沙屯媽祖進香，想要鑽神轎祈求媽祖庇佑，未料跪趴後想起身，背部卻一陣劇痛，送醫檢查研判導致背部拉傷。李綜合醫院骨科醫師吳啟明（右）指出，平時便要重視及預防骨質疏鬆症，鑽鑾轎前最好做伸展動作暖身，避免受傷。中央社記者趙麗妍攝 113年4月1日
40歲男子參加白沙屯媽祖進香，想要鑽神轎祈求媽祖庇佑，未料跪趴後想起身，背部卻一陣劇痛，送醫檢查研判導致背部拉傷。李綜合醫院骨科醫師吳啟明（右）指出，平時便要重視及預防骨質疏鬆症，鑽鑾轎前最好做伸展動作暖身，避免受傷。中央社記者趙麗妍攝 113年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中1日電）一名40歲男子參加白沙屯媽祖進香，從路邊緊急跑到隊伍前方，想要鑽神轎祈求媽祖庇佑，未料跪趴後想起身，背部卻一陣劇痛，送醫檢查研判導致背部拉傷，醫師呼籲鑽轎前先做伸展動作。

李綜合醫院今天發布新聞稿表示，骨科主治醫師吳啟明表示，一名40多歲的男子，上週跟朋友參加白沙屯媽祖進香，從路邊緊急跑到隊伍前方，想要鑽神轎祈求媽祖庇佑，未料跪趴後想要再起身，背部卻一陣劇痛，幾乎動彈不得。他到急診室檢查，研判是在短時間內快速變化動作，又沒有暖身，導致背部拉傷。

吳啟明指出，曾診治過骨鬆患者，稍微用力打噴嚏或身體扭了一下就造成嚴重背部，不少骨鬆的患者，突然急遽轉換姿勢，例如彎腰搬東西或急忙想要鑽鑾轎，恐會導致背痛，不少人誤以為是背部拉傷，但其實是骨質疏鬆造成。

吳啟明說，媽祖的信眾不少人是年紀比較大的長輩，如果罹患骨鬆，不小心輕微跌倒或是被人群猛力撞擊倒地，嚴重恐會引發腰椎壓迫性骨折，影響健康生活品質，有可能要進行「微創骨水泥灌注手術」，才能夠治療，建議行動較不便或骨鬆的患者，對媽祖抱著虔誠的心即可，不要勉強自己遶境、鑽神轎。

吳啟明說，遶境首要考慮的是自身的身體健康狀況，後背包不宜過重，把背包肩帶調短一點，避免重心往後傾影響脊椎，平時便要重視及預防骨質疏鬆症，鑽鑾轎前最好做伸展動作暖身，避免受傷，先注意自己健康，讓祈求媽祖庇佑的心不打折。（編輯：黃世雅）1130401

#白沙屯媽祖
#李綜合醫院
#媽祖
白沙屯媽祖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
進香圓滿最後一哩路 白沙屯媽祖返抵拱天宮安座
172.30.142.216