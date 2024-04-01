鑽媽祖鑾轎快速變化動作受傷 醫師籲先做伸展動作

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）一名40歲男子參加白沙屯媽祖進香，從路邊緊急跑到隊伍前方，想要鑽神轎祈求媽祖庇佑，未料跪趴後想起身，背部卻一陣劇痛，送醫檢查研判導致背部拉傷，醫師呼籲鑽轎前先做伸展動作。

李綜合醫院今天發布新聞稿表示，骨科主治醫師吳啟明表示，一名40多歲的男子，上週跟朋友參加白沙屯媽祖進香，從路邊緊急跑到隊伍前方，想要鑽神轎祈求媽祖庇佑，未料跪趴後想要再起身，背部卻一陣劇痛，幾乎動彈不得。他到急診室檢查，研判是在短時間內快速變化動作，又沒有暖身，導致背部拉傷。

吳啟明指出，曾診治過骨鬆患者，稍微用力打噴嚏或身體扭了一下就造成嚴重背部，不少骨鬆的患者，突然急遽轉換姿勢，例如彎腰搬東西或急忙想要鑽鑾轎，恐會導致背痛，不少人誤以為是背部拉傷，但其實是骨質疏鬆造成。

吳啟明說，媽祖的信眾不少人是年紀比較大的長輩，如果罹患骨鬆，不小心輕微跌倒或是被人群猛力撞擊倒地，嚴重恐會引發腰椎壓迫性骨折，影響健康生活品質，有可能要進行「微創骨水泥灌注手術」，才能夠治療，建議行動較不便或骨鬆的患者，對媽祖抱著虔誠的心即可，不要勉強自己遶境、鑽神轎。

吳啟明說，遶境首要考慮的是自身的身體健康狀況，後背包不宜過重，把背包肩帶調短一點，避免重心往後傾影響脊椎，平時便要重視及預防骨質疏鬆症，鑽鑾轎前最好做伸展動作暖身，避免受傷，先注意自己健康，讓祈求媽祖庇佑的心不打折。（編輯：黃世雅）1130401