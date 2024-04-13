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彰警遭攻擊 扭打誤擊發1槍打中移工、1槍自傷手臂

2024/4/13 21:11（4/13 21:31 更新）
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彰化縣呂姓員警13日巡邏時發現一輛無牌改裝電動自行車欲攔停，但泰國籍移工騎車逃逸，呂姓員警一路追至一處工寮，拔槍警戒進入卻遭攻擊，雙方扭打時警槍擊發，1槍打中移工、1槍自傷，現場已被拉起封鎖線。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 113年4月13日
彰化縣呂姓員警13日巡邏時發現一輛無牌改裝電動自行車欲攔停，但泰國籍移工騎車逃逸，呂姓員警一路追至一處工寮，拔槍警戒進入卻遭攻擊，雙方扭打時警槍擊發，1槍打中移工、1槍自傷，現場已被拉起封鎖線。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 113年4月13日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）和美分局呂姓員警巡邏發現無牌改裝電動自行車欲攔停，騎士泰國籍移工逃逸，呂員追至一處工寮，拔槍警戒進入遭攻擊，雙方扭打時警槍誤擊發，1槍打中移工、1槍自傷左手臂。

彰化縣警察局和美分局35歲呂姓員警今天下午巡邏時，見一輛未懸掛車牌電動二輪車，呂員欲進一步盤查，騎士加速逃至伸港鄉興工路一處工寮，呂員拔槍警戒進入搜尋時撞見這名男移工，雙方扭打過程疑誤扣警槍扳機擊發，1槍擊中移工胸部、1槍自傷左手臂。

案發過程被民眾拍下，畫面顯示身材壯碩的男移工上半身未穿衣服呈現跪姿，鮮血流到腹部但仍有意識可說話，警員負傷站在移工身後，透過手機回報「快點、快點」、「襲警、開槍了」；現場一名女子則向員警翻譯中槍移工說詞：「他說他跑而已，他沒有打你」。

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和美分局晚間向媒體說明，塗厝派出所呂姓警員今天下午執行巡邏勤務，在伸港鄉溪底路發現一輛無號牌改裝電動自行車，欲攔停時，騎士加速逃逸，呂員懷疑有犯罪之虞，隨即追蹤尾隨至興工路，接著發現騎士躲到隔壁工寮，呂員拔槍警戒進入即遭這名騎士攻擊。

和美分局指出，雙方發生扭打，過程中呂姓警員擊發2槍，造成這名泰國籍移工左胸遭1發子彈貫穿，送台中童綜合醫院急救，呂員左手臂也中彈貫穿，送彰濱秀傳紀念醫院治療；移工是否涉刑案需再調查，員警用槍時機及相關細節待現場鑑識及彈道分析釐清。（編輯：郭諭儒）1130413

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