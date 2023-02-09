歡迎白沙屯媽祖來彰化 2800份肉圓、咖啡供香客享用

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）白沙屯媽祖將展開9天8夜進香活動，為歡迎白沙屯媽祖，彰化肉圓老店北斗肉圓生將準備2800份肉圓、米糕，供隨行民眾享用，北斗香菜咖啡也提供2800杯咖啡，要讓信眾感受彰化人熱情。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖婆將展開為期9天8夜的進香活動，白沙屯媽祖將於2月12日凌晨起駕出發，行經台中市、彰化縣及雲林縣3縣市；廟方表示，今年進香報名人數已達11萬多人，創下歷年最高紀錄。

為歡迎白沙屯媽祖來到彰化，彰化北斗鎮的肉圓老店肉圓生，將準備2800份肉圓及米糕等餐點，讓跟著白沙屯媽祖來到彰化的民眾享用。

研發出香菜咖啡的莊姓業者今天接受媒體聯訪時也說，家中有供奉白沙屯媽祖分靈，平時有空也會前往拱天宮參拜，這次準備了2800杯咖啡歡迎媽祖信徒，也有人準備5萬片口罩，要讓白沙媽的信徒們感受彰化人的熱情。

彰化警方則指出，白沙屯媽祖12日起駕，依往年經驗研判，白沙屯媽祖鑾轎去程可能13日進入彰化，回鑾可能會在18日，由於白沙屯媽祖進香沒有固定路線，會依照當時狀況，進行交通疏導及管制措施。（編輯：陳仁華）1120209