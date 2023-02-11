白沙屯媽祖進香起駕倒數 蔡總統為台灣、土耳其祈福

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2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香12日凌晨將起駕，總統蔡英文（中前）11日下午前往參香祈求台灣國泰民安，也為歷經震災的土耳其祈福，盼媽祖保佑土耳其人民早日度過難關。中央社記者管瑞平攝 112年2月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香12日凌晨將起駕，總統蔡英文今天前往參香祈求台灣國泰民安，也為歷經震災的土耳其祈福，盼媽祖保佑土耳其人民早日度過難關。

2023白沙屯媽祖進香徒步往雲林北港朝天宮進香預計12日凌晨啟程，蔡總統今天下午3時許抵達白沙屯拱天宮，為「粉紅超跑」媽祖鑾轎進行淨轎儀式，並向媽祖上香參拜、行三獻禮，隨後在廟前廣場發表談話，包括拱天宮主委洪文華、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、立委羅致政、沈發惠、苗栗縣長鍾東錦等人全程陪同。

今年報名隨行白沙屯媽祖進香人數達11萬3000餘人，再創新高。蔡總統表示，媽祖進香是台灣重要的宗教盛事，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已較穩定，進香人數比往年更多，表示大家對媽祖的虔誠信仰，希望做媽祖的「香燈腳」，跟隨媽祖前行求平安，展現台灣宗教文化力量。

蔡總統指出，每年進香期間展現台灣人的善良、團結精神，許多信眾沿途提供奉茶、點心，大家互相照顧幫忙，令人感到溫暖。她說，今天來參香除了祈求台灣國泰民安、風調雨順，這次土耳其地震，台灣人也第一時間出動搜救隊赴土耳其救災，她也向媽祖祈求救災順利，保佑土耳其人民早日度過難關。

蔡總統說，政府最近即將放寬室內戴口罩規定，她要感謝大家這幾年來共同團結，讓台灣挺過3年疫情，讓今年活動順利舉辦，許多國外朋友也能來參加、了解台灣文化。

蔡總統也提到，這幾年受疫情影響，有些朋友生活比較困難，對於疫後特別條例及相關預算，希望能在立法院盡快通過，讓政府有足夠經費照顧大家，「相信咱繼續打拚一定能度過挑戰，台灣會成為更進步國家，人民生活會更幸福」。

每年白沙屯媽祖往北港進香，除了拱天宮的鎮殿媽祖（大媽）外，鄰近的後龍鎮山邊媽祖也會共乘1頂神轎同行。總統在拱天宮結束談話後，隨即轉往山邊媽祖宮參香。

今年白沙屯媽祖進香期程為12日凌晨0時45分登轎、1時25分出發，17日到北港、深夜11時40分進火，20日下午4時回宮，全程9天8夜。（編輯：方沛清）1120211