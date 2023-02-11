白沙屯媽祖進香在即 賴副總統參拜恭迎神龕

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2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香12日凌晨將起駕出發，副總統賴清德（前左2）11日晚間到拱天宮參香，與拱天宮主委洪文華（前左1）共同請媽祖出神龕。中央社記者管瑞平攝 112年2月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香12日凌晨將起駕出發，副總統賴清德今晚到拱天宮請媽祖出神龕，廟方祝福他心想事成更上一層樓；他說2023是充滿希望的一年，祈求媽祖保佑大家。

白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動，預計12日凌晨1時25分起駕，展開9天8夜宗教之旅，除了通霄鎮拱天宮的鎮殿媽祖（大媽）外，鄰近的後龍鎮山邊媽祖也會共乘「粉紅超跑」神轎同行。賴副總統晚間接近8時，先前往山邊媽祖宮參拜，恭請山邊媽祖登轎準備稍晚與白沙屯媽祖會合，隨後他即轉往拱天宮參香。

賴副總統抵達拱天宮時，已換裝穿戴上「香燈腳」的背心和進香臂章，沿途親切與信眾擊掌、打招呼，並由拱天宮主委洪文華、立委羅致政、沈發惠、陳超明以及苗栗縣長鍾東錦和多名苗栗縣議員陪同上香祈福。

廟方安排賴副總統與拱天宮主委洪文華共同請媽祖出神龕，隨後在廟口向來自全國各地的信眾發表談話。

賴副總統致詞表示，白沙屯媽祖進香活動一年比一年盛大，參與人數年年攀升，身為信徒，他要特別恭祝媽祖進香平安順利成功，拱天宮香火鼎盛、媽祖神威更加顯赫，保佑台灣國泰民安風調雨順，疫情早日結束，讓全國人民早日過正常健康生活。

賴副總統指出，全球許多研究機構都預測2023年各地景氣不會太好，但是今年歲次癸卯，卯時是指清晨5至7時一天的開始，也是日出東昇、充滿希望的時刻。換句話說，2023年歲次癸卯年，也是充滿希望的一年，他祈求天上聖母、列位神尊保佑苗栗、台灣四時無災，善男信女闔家平安，祈求媽祖婆保佑每個人身體健康、事業成功、家庭美滿幸福。

洪文華感謝總統蔡英文、副總統賴清德今天都蒞臨祈福，並祝賴副總統「心想事成、更上一層樓」。他說，下午向總統報告今年進香報名人數達11萬3621人，現在看到副總統穿著香燈腳背心，「人數可能又多1個，副總統或許也會陪媽祖走一段路」。（編輯：方沛清）1120211