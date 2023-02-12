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迎「粉紅超跑」白沙屯媽祖 烏日13日彈性交管

2023/2/12 15:26
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（中央社記者趙麗妍台中12日電）白沙屯拱天宮媽祖前往雲林北港朝天宮進香今天凌晨起駕，信徒簇擁「粉紅超跑」展開9天8夜宗教之旅，烏日警分局公布13日的規劃交管措施，得視情形彈性調整，維護行車安全。

白沙屯拱天宮媽祖進香今天起駕，但因鑾轎行經路線不固定，因應人潮車流湧現並維護行進人車安全，上午8時5分由苗栗縣通霄警分局交接給台中大甲警分局，接續執行護轎及交通疏導勤務。大甲警分局出動85人次警力及10名義交，視鑾轎前進路線隨時調整布署，沿途彈性實施交通管制以維護道路交通安全與順暢。

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台中市烏日警分局今天透過新聞稿公布，規劃警力以及交通疏導，必要時將採員警操燈指揮，或實施調撥車道管制措施。管制時間自13日上午6時至晚間7時，得視車流情形實施機動彈性調整。沙田路一段至六段沿線實施彈性車道調撥。烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

烏日警分局指出，媽祖鑾轎行經時，大肚市區沙田路二、三段進行車輛管制，包含沙田路二段與自由路口南端、自由路與仁德路口、自由路與平和東街口、自由路與文昌路一段、自由路與自治路口、自由路與華山路口、自由路與萬興路口、沙田路三段與自由路口北端。龍井區沙田路四至六段車輛，改由中華路行駛。（編輯：郭諭儒）1120212

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