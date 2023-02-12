白沙屯媽祖粉紅超跑停駕鎮瀾宮 雙媽會再現信徒驚喜[影]
2023/2/12 17:36（2/12 19:06 更新）
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖12日凌晨起駕前往雲林縣北港朝天宮進香，白沙屯媽祖鑾轎下午來到台中大甲鎮瀾宮廟前，並衝入廟內停駕，難得的「雙媽會」讓媽祖信徒欣喜萬分。中央社記者趙麗妍攝 112年2月12日
（中央社記者趙麗妍台中12日電）白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨起駕展開進香之旅，上午進入大甲市區，下午「粉紅超跑」經過大甲鎮瀾宮，衝入廟內停駕，難得的「雙媽會」讓信徒不斷歡呼，興奮不已。
白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨起駕前往雲林北港朝天宮進香，信徒簇擁「粉紅超跑」展開9天8夜宗教之旅，上午白沙屯媽祖鑾轎進入台中市大甲地區，信眾熱情迎接媽祖鑾轎。
「粉紅超跑」下午來到大甲鎮瀾宮廟前，廟埕擠滿信徒，鑾轎在傳統儀式下，由轎班人員抬向鎮瀾宮衝入廟內，停轎在鎮瀾宮的廟門內，工作人員趕忙準備長板凳讓媽祖停駕。
2020年白沙屯媽祖鑾轎也曾停駕鎮瀾宮，去年只是經過廟口，今年再度停駕，難得的雙媽會，讓媽祖信徒欣喜萬分。
白沙屯媽祖進香，因無固定路程，台中市大甲警分局、清水警分局、烏日警分局也預先模擬媽祖可能行走的路線，實施彈性交通管制措施，不讓湧入人潮車潮造成交通癱瘓，維持用路安全。（編輯：郭諭儒）1120212
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