白沙屯媽祖進香報名近11萬創新高 周邊交管出爐

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動報名人數已逾10萬，再創新高，廟方預估至明天傍晚截止可能突破11萬人。警方今天公布相關交通管制措施，呼籲民眾配合。

112年白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港朝天宮徒步進香活動將於12日凌晨起駕，拱天宮管理委員會總幹事陳春發告訴中央社記者，截至今天下午4時，報名人數已達10萬8100餘人，相較去年9萬餘人，再創新高紀錄。

陳春發表示，近年參與白沙屯媽祖進香人數節節攀升，今年已預先準備10萬份報名物資，未料還是不夠，原本有意提早截止報名，但香客相當踴躍並執意報名，只好緊急追加臂章，不過，背心實在來不及製作，因此報名公費從新台幣700元調整為500元因應。他預估，至明天傍晚6時報名截止，報名人數可能突破11萬人。

苗栗縣警察局通霄分局指出，今年媽祖進香活動是2月12日（星期日）凌晨0時45分登轎、1時25分起駕出發，循苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮，經台中市、彰化縣至雲林縣北港鎮朝天宮，並於2月17日深夜11時40分進火後回鑾，預計2月19日（星期日）上午進入苑裡鎮、通霄鎮後，下午抵達通霄鎮慈后宮駐駕，2月20日（星期一）上午7時再由慈后宮出發，下午4時返回白沙屯拱天宮回宮安座。

通霄分局因應起駕及回鑾香客、車輛眾多，將分3個時段交通管制，第1時段為2月11日中午12時至2月12日凌晨4時：台1線123.5公里至124.8公里南下車道封閉，南下車輛一律改行駛台61線白沙屯匝道。

第2時段管制時間為2月19日上午8時至晚間12時：台1線130公里至132公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

第3時段管制時間為2月20日0時至晚間8時：台1線123.5公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

警方提醒，台鐵於2月11、12日及20日比照去年加開區間車及增停莒光號白沙屯站車次，建議民眾多利用大眾運輸工具。

此外，通霄鎮公所規劃通霄、後龍2路線免費接駁車，共設置通霄火車站、通霄海水浴場、慈后宮、南青宮、福龍宮公車站牌（台1線）、南勢山及方面實業塑膠廠7處接駁站點，無論是搭乘火車或是自行開車前往的香燈腳，都可以轉搭接駁車至拱天宮。

通霄鎮公所建議，起駕當天若是全程參與進香，可參考「後龍線」免費接駁車停靠點，將車輛停妥後搭乘接駁車前往拱天宮；若是僅當天恭送媽祖出發，車輛可停放通霄海水浴場、台61線西濱橋下（近通霄鎮立游泳池）再搭接駁車往拱天宮。（編輯：方沛清）1120207