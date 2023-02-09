白沙屯媽祖進香報名逾11萬 拱天宮放頭旗揭序幕

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗通霄白沙屯拱天宮昨晚舉行放頭旗儀式，為2023媽祖徒步進香活動揭開序幕，拱天宮主委洪文華表示，今年報名人數突破11萬再創新高，雖防疫鬆綁，仍呼籲信徒盡量戴口罩。

白沙屯拱天宮昨天深夜11時40分舉行「放頭旗」，首先進行祭拜儀式，向媽祖請出頭旗，由拱天宮管理委員會主委洪文華手執頭旗行禮參拜，再轉交值年爐主，最後由進香頭旗組員將頭旗固定安置在廟前龍柱上，完成儀式。

拱天宮管理委員會指出，頭旗上繡有「白沙屯拱天宮天上聖母」大字，旗桿頂配置方天畫戟，既可指揮有形的進香隊伍，又代表無形的兵馬，具除煞、開路功能。根據習俗，放頭旗後，相關工作人員將連續吃3天早齋，白沙屯村民於傍晚手持進香旗，敬備飯菜至拱天宮「開旗犒軍」。

頭旗又稱為先鋒旗，在進香隊伍前方打頭陣，秉持著「只前進不後退」原則，但因白沙屯媽祖進香路徑不固定，當後方媽祖的神轎與頭旗組路線分岔，不能原路後退的頭旗組，便只能向前繞路或另尋方式與神轎會合，成為白沙屯媽祖頭旗行進特色。

洪文華今天表示，今年白沙屯媽祖9天8夜徒步進香活動，報名人數突破11萬，若加上74輛遊覽車、約3000餘人以及隨行工作人員，總人數達到11萬3221人，不但打破往年紀錄，人數更比去年成長25%。

洪文華指出，白沙屯媽祖進香活動近年來人數節節攀升，加上過去3年多來受到疫情影響，部分信徒無法跟隨進香，今年疫情管制逐步解封，因此報名人數迅速增加，雖然中央流行疫情指揮中心對於防疫規定逐漸鬆綁，但仍呼籲民眾在進香過程中，全程盡量戴口罩，另外仍編制防疫組，進行消毒工作。（編輯：李錫璋）1120209