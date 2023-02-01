白沙屯媽祖12日起駕 雲林信眾準備豐沛結緣品

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苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖12日起駕到雲林北港朝天宮，雲林至善文化協會執行長蔡銘貴1日表示，有特別準備發財金與製作木雕媽祖掛飾等結緣品，要與信徒結緣。中央社記者姜宜菁攝 112年2月1日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖12日起駕到雲林北港朝天宮，目前報名人數踴躍。雲林至善文化協會今天說，已準備發財金、木雕媽祖掛飾等結緣品，若報名人數突破10萬人，將抽獎送交趾陶白沙屯媽祖。

2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖前往雲林縣北港朝天宮徒步進香活動，將於12日凌晨起駕出發，17日到雲林縣北港朝天宮，20日回宮，全程9天8夜。

雲林至善文化協會執行長蔡銘貴今天告訴中央社記者，白沙屯媽祖徒步進香已有百年歷史之久，報名參與的人數逐年增加，協會3年前為鼓勵民眾參與遶境活動，製作一尊交趾陶白沙屯媽祖，只要報名人數突破10萬人，即以抽獎方式送出。

蔡銘貴表示，近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，報名人數未突破10萬人，而今年的報名人數逾9萬8000人，距離媽祖起駕仍有10多天，有望突破10萬人，期待12日凌晨可以將交趾陶白沙屯媽祖送出。

蔡銘貴指出，交趾陶白沙屯媽祖由藝師謝偉奇製作而成，歷時1年多完成，不同於木雕、泥塑，色澤和造型都更鮮艷，且充份展現媽祖精神及神韻，兼具藝術收藏及宗教信仰。

除了交趾陶白沙屯媽祖，雲林至善文化協會另外製作木雕媽祖掛飾、平安襪等結緣品，要與信徒結緣。

同時雲林至善文化協會準備20份發財金，將於4日北港祈福典禮當天由雲林縣長張麗善抽出幸運號碼，祝福幸運的香燈腳在新的一年一切順遂。（編輯：卞金峰）1120201