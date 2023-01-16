白沙屯媽祖進香報名起跑 嘉義廚師排9天搶頭香

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度前往北港進香，今天起受理報名，排在第1、來自嘉義的李姓廚師從擲筊擇日隔天就到場排隊，等待9天拔得頭籌，他表示要為父親祈福。

今天氣溫驟降，通霄鎮拱天宮周邊，排了一長串人龍，頂著攝氏10度左右低溫，等待報名參加2023白沙屯媽祖前往雲林縣北港朝天宮徒步進香活動，來自嘉義的李姓廚師順利拿到登記1號的臂章，興奮不已。

白沙屯拱天宮於6日擲筊，請示媽祖確定今年進香行程，並於今天上午8時開放報名。李姓男子表示，為了祈求媽祖保佑爸爸身體健康、家人平安，7日就遠從嘉義來到拱天宮排隊，事先準備帳篷、睡袋、地墊等裝備以應付忽冷忽熱的天氣。

李姓男子指出，過去多次參加徒步進香，今年進香期程，第5天走到北港正巧是他的生日，感覺很特別、也很幸運。

另外，來自桃園的餐車業者，之前跟著媽祖進香，體會過在戶外「太冷又下雨」「荒郊野外買不到吃」的經驗，昨晚感受到溫度驟降，特別帶著平常販售的豬血糕、藥燉排骨等小吃，免費提供排隊等候報名的信徒食用，讓大家感受到暖意上心頭。

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白沙屯拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，儘管天氣寒冷，信徒為了進香仍相當熱忱，因為人多，必須按照序號辦理報名作業，報名完成後，受限廟內空間較侷促，要請信徒再前往香客大樓領取進香服、帽子、毛巾等裝備物件。他提醒，大家在報名或進香期間，仍應戴好口罩，注意自己安全同時也保護別人。

陳春發指出，媽祖前往北港朝天宮進香，於2月12日凌晨起駕出發，2月17日抵達北港，2月20日回宮，全程9天8夜，去年報名信徒達9萬餘人，管委會今年備妥10萬份背心、帽子和臂章等物資，應該足夠提供信徒報名所需，即日起每天上午8時至12時、下午1時至6時受理報名，除夕當天僅開放上午報名，報名日期至2月8日止。（編輯：方沛清）1120116