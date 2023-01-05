白沙屯媽祖年度進香期程 拱天宮6日擲筊揭曉

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港朝天宮徒步進香已是全國重要宗教盛事，廟方循例將於農曆12月15日，也就是明天下午1時辦理擲筊擇日，揭曉今年進香期程。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發今天告訴中央社記者，白沙屯媽祖徒步前往北港進香活動，沒有固定路線和日期，全憑媽祖旨意而行，依循舊例，拱天宮每年農曆12月15日由值年爐主向媽祖擲筊請示，來決定次年進香期程以及相關儀式的時辰，每個時辰以3聖筊為準，以示慎重。

陳春發表示，明天下午1時將辦理擲筊擇日，管委會率信眾向媽祖焚香祝禱後，由執事人員引導值年爐主擲筊，經過媽祖婆聖意應允後確定南下進香日程。

擲筊過程會依序擇定農曆出發的月份、日期，再針對起駕、進火、回宮等各活動，擲出確認時辰，全程將透過臉書粉專「白沙屯拱天宮」直播。

陳春發表示，去年為期8天7夜的進香活動，吸引逾9萬人報名參加，人數再創新高，今年「粉紅超跑」何時啟程，留待媽祖婆明天揭曉。（編輯：屈享平）1120105