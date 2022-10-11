台鐵海線百週年 白沙屯媽祖首次搭乘蒸汽火車祈福

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）台鐵慶祝海線通車100週年，今天出動「蒸汽火車國王」DT668串聯海線車站，苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖首次搭乘蒸汽火車祈福，從通霄站到白沙屯站，吸引火車迷、媽祖粉絲爭睹。

今天適逢台鐵海線通車100週年，台鐵局開行有「蒸汽火車國王」之稱的DT668蒸汽機車牽引莒光號車廂，上午自彰化站啟航北上，沿途停靠海線多個車站，約11時50分抵達苗栗縣境內通霄站。

配合海線鐵路通車百週年，苗栗縣政府也在舉辦系列慶祝活動，邀請通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一起從通霄站上車，特別搭乘DT668蒸汽火車前往白沙屯站，體驗鐵道魅力並祈福。

不少鐵道迷、媽祖信徒提前到月台卡位，爭相目睹白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」搭火車景象、拍照留影，現場熱鬧滾滾。

拱天宮管理委員會副總幹事林幸福接受媒體訪問指出，百年前海線鐵路從彰化至竹南，就是在通霄車站辦通車典禮，今年百週年的慶典活動也留在通霄，白沙屯媽祖是在地重要信仰，受邀一起參與盛會。

林幸福表示，這次很難得由台鐵出動蒸汽火車，經向媽祖請示，請媽祖共襄盛舉，坐火車回白沙屯，這樣的活動代表信仰與地方盛事的結合，100年前、後有如此巧妙的時空連結，也非常有意義。

來自台北的朱小姐正進行徒步環島，今天特別趕至通霄火車站，她說，環島計畫是分段進行，先前得知台鐵規劃這項活動，特別把通霄這一段留待今天完成，「身為媽祖的粉絲，能夠同時看到蒸汽老火車頭，又能追媽祖，太棒了」。

當蒸汽火車準備開往白沙屯站時，火車鳴笛聲伴隨九天民俗技藝團的震天鼓聲，氣勢非凡；列車回程停靠苑裡站，邀請在地郭芝苑音樂協進會演出；台鐵局也推出「鄉味便當」，結合台鐵便當明星排骨與苑裡在地特色料理「旗魚丸」為雙主菜，在各車站販售熱銷。

此外，台鐵局配合海線通車百週年發行紀念套票，今天在通霄站販售1000套，開賣半個多小時即售完，台鐵局表示，海線鐵路魅力無窮，藉由今天的慶祝活動作為承先啟後的象徵，一起邁入下一個100年。（編輯：陳清芳）1111011