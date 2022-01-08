北台灣媽祖文化節會香 蒸汽火車遶境平溪線祈福[影]

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2021北台灣媽祖文化節因為疫情延至2022年初舉行，8日媽祖隊伍自瑞芳車站搭乘CK124蒸汽火車，遶境平溪支線，在猴硐、三貂嶺、大華、古嶺腳、平溪、菁桐等站各停靠3分鐘，每一站早有信眾雙手合十虔誠等待，場面令人感動。中央社記者鄭清元攝 111年1月8日

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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）北台灣媽祖文化節首度與台鐵合作，全台逾25間宮廟媽祖今天搭乘CK124蒸汽火車巡禮平溪支線遶境賜福，隨後停駕十分寮成安宮至16日供參拜，並將施放20呎高媽祖天燈為世界祈福。

北台灣媽祖文化節為跨境北台灣的媽祖活動，已有18年歷史，每年輪換不同縣市政府及寺廟舉辦，這次指導單位為新北市政府，平溪區十分寮成安宮值東辦理。

北台灣媽祖文化節首度與台鐵合作，8日由CK124蒸汽火車巡禮平溪支線遶境賜福，蒸汽火車沿途吐著白煙，響亮的汽笛聲迴盪在平溪靜謐山城裡。中央社記者孫仲達攝 111年1月8日

「2021北台灣媽祖文化節」活動因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期至今年初舉辦，結合基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣等縣市，全台各地逾25家媽祖廟會香，祈求風調雨順、人民平安喜樂外，更讓民眾感受媽祖信仰的慈悲深蘊。

新北市政府民政局今天透過新聞稿指出，眾媽祖上午一抵達瑞芳車站，等待多時的虔誠信眾歡聲雷動，雙手合十祈求媽祖保佑。

媽祖隊伍自瑞芳車站上車，遶境平溪支線，在猴硐、三貂嶺、大華、古嶺腳、平溪、菁桐等站各停靠3分鐘，為平溪靜謐山城巡線賜福，每一站早有信眾雙手合十虔誠等待，場面令人感動。

列車到達十分車站後，由十分寮成安宮接迎聖駕；成安宮主委同時也是有著「天燈國寶」美譽的天燈師傅胡民樹。

新聞稿中，胡民樹表示成安宮建於嘉慶5年迄今已逾220年歷史，這次親自製作20呎高媽祖天燈主燈，並邀請天燈佛畫藝術家廖湘靈手繪共同完成，盼完整展現媽祖溫柔慈悲容顏。（編輯：戴光育）1110108

台鐵局配合十分寮成安宮辦理媽祖遶境活動，全台各地逾25家媽祖廟會香，8日開行CK124蒸汽火車行駛平溪線，沿途吸引大批民眾搶拍。中央社記者孫仲達攝 111年1月8日

北台灣媽祖文化節首度與台鐵合作，全台逾25間宮廟媽祖8日搭乘CK124蒸汽火車巡禮平溪支線遶境賜福。（新北市政府民政局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月8日

全台逾25間宮廟媽祖會香，8日搭乘CK124蒸汽火車巡禮平溪支線遶境賜福，媽祖隊伍自瑞芳車站上車。（新北市政府民政局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月8日

2021北台灣媽祖文化節因疫情延至2022年初舉辦，8日媽祖隊伍搭乘CK124蒸汽火車進行平溪支線巡禮，吸引許多民眾圍觀。中央社記者鄭清元攝 111年1月8日

北台灣媽祖文化節首度與台鐵合作，全台逾25間宮廟媽祖8日搭乘CK124蒸汽火車巡禮平溪支線，在各站點停靠3分鐘，為平溪靜謐山城賜福。中央社記者鄭清元攝 111年1月8日

北台灣媽祖文化節首度與台鐵合作，全台逾25間宮廟媽祖8日搭乘CK124蒸汽火車巡禮平溪支線遶境賜福，沿途行駛十分車站等，所到之處都相當熱鬧，吸引大批民眾圍觀搶拍。中央社記者鄭清元攝 111年1月8日

「2021北台灣媽祖文化節」活動因COVID-19疫情延期至今年初舉辦，全台各地逾25家媽祖廟會香，祈求風調雨順、人民平安喜樂外，更讓民眾感受媽祖信仰的慈悲深蘊；搭載眾媽祖的CK124蒸汽火車8日開過平溪線大華車站，在山林間飄散陣陣白煙。中央社記者鄭清元攝 111年1月8日

「2021北台灣媽祖文化節」活動因COVID-19疫情延期至今年初舉辦，8日CK124蒸汽火車巡禮平溪支線遶境賜福，行駛菁桐車站等站停靠，吸引許多民眾搶拍。中央社記者鄭清元攝 111年1月8日

「2021北台灣媽祖文化節」活動因COVID-19疫情延期至今年初舉辦，8日CK124蒸汽火車巡禮平溪支線遶境賜福，吸引許多鐵道迷前來拍照。中央社記者鄭清元攝 111年1月8日

北台灣媽祖文化節為跨境北台灣的媽祖活動，已有18年歷史，8日媽祖隊伍自瑞芳車站上車，遶境平溪支線，CK124蒸汽火車車頭則貼上天燈媽圖樣，行經菁桐車站吸引民眾搶拍。中央社記者鄭清元攝 111年1月8日

2021北台灣媽祖文化節因疫情延至2022年初舉行，8日媽祖隊伍自瑞芳車站上車，遶境平溪支線，許多民眾為搶拍珍貴蒸汽火車畫面，一早就來卡位取景。中央社記者鄭清元攝 111年1月8日