台鐵EMU3000投入東線營運 紓解一票難求困境[影]

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（中央社記者李先鳳台東縣26日電）台鐵EMU3000新城際列車今天啟航，今年底交車3組將優先投入東線營運，規劃29日後替換台北-台東6列次自強號，讓花東民眾不再為一票難求而苦惱。

行政院長蘇貞昌、交通部長王國材及台鐵局長杜微、台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、日台交流協會首席副代表星野光明等人參加台鐵EMU3000新城際列車首航典禮。

行政院長蘇貞昌致詞表示，台東是非常美的地方，要到訪不容易，因為受限於交通。鄉親回家很困難，這個問題由來已久，但蔡總統上任以來用最大努力和資源，希望能大步改善。現在南迴鐵公路、蘇花改的完工，花東縱谷的公路改善也在進行，鐵路雙軌、蘇花安也已核定，現從車廂、專列再加強、提升。

蘇貞昌也特別感謝立委劉櫂豪在立法院不斷推動，EMU3000新城際列車啟航，讓花東鄉親回家更容易買到車票。

EMU3000型首航行程，上午10點49分從台東站出發，沿途停靠關山、池上、花蓮、南澳、宜蘭、福隆、南港、台北、樹林。劉櫂豪邀請200名鄉親一起來體驗搭乘新車。

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劉櫂豪說明，從2014年花東鐵路電氣化通車完成後，為促進東部鐵路建設，解決鄉親一票難求的問題，積極推動台鐵短中長期建設計畫。台鐵採購600輛城際列車EMU3000型以12輛1組，同時也設計友善車廂、無障礙措施等，不僅相較於普悠瑪、太魯閣號提升4成座位數，而且服務品質也再升級。

EMU3000型今年底交車3組將優先投入東線營運，台鐵局規劃29日後先行替換台北-台東6列次自強號，後續將再依交車進度，陸續調整火車時刻，安排新車投入營運。（編輯：屈享平）1101226