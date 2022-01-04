苗栗火車頭園區願景館試營運 VR體驗天皇花車

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗火車頭園區「願景館」今天開幕試營運，館內4大展區介紹苗栗鐵道發展及鐵道文化，其中復刻日本裕仁皇太子1923年來台行啟時搭乘過的「天皇花車」模型，可透過VR體驗。

苗栗火車頭園區「願景館」鄰近台鐵苗栗車站，2016年台鐵舊員工宿舍「鐵路一村」面臨拆除之際，縣府爭取客委會補助辦理復甦計畫予以保存，行政院長蘇貞昌2019年4月實地視察後，宣布擴大結合鐵道文物特色，打造苗栗火車頭博物館園區，以帶動地方觀光、產業發展。

苗栗縣文化觀光局指出，火車頭園區範圍約1.8公頃，整體計畫涉及台鐵局、營建署等不同部會，由客委會補助新台幣4000餘萬元先行設置「願景館」，呈現鐵道文化歷史及願景。

文觀局今天舉辦「願景館試營運」開幕典禮，客委會主委楊長鎮、苗栗縣副縣長鄧桂菊、立委徐志榮、湯蕙禎、王婉諭、賴香伶及沈發惠秘書、苗栗縣議長鍾東錦及地方民代等多人共同剪綵，參觀館內文物。

楊長鎮表示，苗栗市做為苗栗縣治所在地，可朝向「高品質、好生活」的都市型態發展，但必須要有良好的經濟和人文基礎為前提，苗栗火車頭園區相關計畫經費高達10億元，今天願景館開幕只是一個開端，相信在不久的將來，將會是苗栗觀光的新亮點。

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苗栗縣文觀局長林彥甫指出，館內1樓常設展規劃「台鐵文物展示區」、「恭維敘隧道」、「台鐵員工工作型態」、「御召列車」4大展區。其中「御召列車」是復刻日治時期（1923年）裕仁皇太子來台灣行啟時搭乘過的台鐵花車，內部提供VR設備讓民眾體驗車廂內裝配陳設，為一大亮點；2樓則以城市設計概念，透過幾何圖象，呈現苗栗山城特色風貌。

願景館開放時間為週二至週日，上午9時至下午5時，館內有導覽人員為民眾導覽。（編輯：李錫璋）1110104