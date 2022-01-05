新北推「微笑山線」打開五感 探索自然小旅行

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新北市觀光旅遊局5日宣布推動「微笑山線」品牌，今年推廣區域涵蓋土城、樹林、鶯歌、三峽、新店、中和等區山林步道，盼在COVID-19疫情期間，民眾可在山間大口呼吸、放鬆心靈，以5感探索山林風情。圖為中和區烘爐地步道。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月5日

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市政府觀光旅遊局推動「微笑山線」的郊山休閒，今年以五感體驗吸引民眾走進山林步道，打開耳朵聽大自然的聲音，以嗅覺與觸覺體驗住家附近的風景，感受新北山林豐沛能量。

市府觀光旅遊局長蔣志薇今天在記者會表示，行銷「微笑山線」品牌，今年推廣區域涵蓋土城、樹林、鶯歌、三峽、新店、中和等區的山區步道。盼在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，民眾可在山林大口呼吸，放鬆心靈。

蔣志薇告訴中央社記者，「微笑山線」是將各地郊山串起來的山稜曲線，因距離住家不遠，是只要搭火車、捷運或公車即可到達的「家山」；邀民眾打開眼睛、鼻子、觸覺、耳朵、舌頭，用五感探索家山風情。

蔣志薇表示，集結學校、社團、各領域藝術工作者跨界合作規劃6大主題活動，以腳步淨山守護山林，眼睛欣賞山林植物美學；與聲音藝術家合作，分享微笑山線的聲音風景；與香氣故事設計師共同打造山的氣味，以茶席野餐品出山之味道，與察覺山之能量，好好聆聽山野間的蟲鳴鳥叫。

「聲音旅人」蕭芸安在記者會表示，以往大家都是透過視覺欣賞，這次小旅行將帶領民眾以耳朵聆聽的視角，感受山林環境的訊息，並與自己的內心對話。

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擅長香氣創作的芳療師何欣潔表示，大家可以體會潮濕、乾燥、樹梢的潤澤味道，甚至，氣味產出回憶，在山區的檀香裊繞間，回想起阿嬤的味道，並串連起其他的感官，並把蒐集的「氣味」做成作品，用鼻子帶回山林。

觀旅局說，「微笑山線-好好．在山中」首波活動將於6日下午開放報名，推出多元豐富的五感體驗遊程，總共提供500個名額，報名請至新北市觀光旅遊網查詢。（編輯：李錫璋）1110105

新北市觀旅局5日宣布推出「微笑山線–好好．在山中」小旅行活動，邀民眾以5感體驗不一樣的山林風景。圖為樹林區三角埔頂山芒花季節的限定景觀。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月5日