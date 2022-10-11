海線通車百年慶 鐵道迷擠大甲月台搶拍蒸汽火車國王

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台鐵海線鐵路通車百週年，台鐵局今天出動「蒸汽火車國王」DT668蒸汽火車，上午從彰化出發，中途短暫停靠大甲車站，大批鐵道迷擠滿月台爭相拍照，回味百年前通車榮景。

「嘟！嘟！」遠方傳來蒸汽火車的汽笛聲，許多等待在月台的鐵道迷們，趕忙拿起相機拍下歷史畫面。台鐵局歡慶海線鐵路通車百週年，今天舉辦系列慶祝活動，上午出動「蒸汽火車國王」DT668蒸汽火車牽引莒光號車廂，自彰化扇形車庫出發，行駛在海線鐵道上，重溫百年前通車榮景。

台中市政府與台鐵局聯合舉辦「台鐵海線百年慶祝活動」，在大甲車站安排懷舊氛圍的表演及特色市集，副市長令狐榮達、立法院副院長蔡其昌，以及市議員吳敏濟、楊典忠、施志昌等人與會出席，一行人切下蒸汽火車造型蛋糕，高呼生日快樂，再一同為蒸汽火車鳴笛啟動，象徵見證下個百年。

令狐榮達指出，台鐵海線全線在1922年10月11日通車至今剛好百年，為響應百年盛事，台鐵局特別開行DT668經典蒸汽老火車重遊海線鐵道，停靠台中追分、清水、大甲、日南，除追分、日南2座百年古蹟木造車站外，歷史建築清水車站也是海線第一座磚造車站，大甲車站則是海線面積最大的車站，引領大家感受海線百年風華。

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蔡其昌感謝台鐵局百年來載運旅客的辛苦，許多車站歷經百年都已成為古蹟，他舉例日南車站就是古蹟，蔡其昌允諾未來在古蹟的維護、活化、營運會投入更多心力，希望台中成為歷史文化保存最好的城市。

百週年慶活動也發行紀念套票，許多鐵道迷一早前往大甲車站排隊，排隊人龍綿延至車站外。來自台北的陳先生一早驅車南下，一口氣買了5套紀念套票，他開心表示，難得遇上台鐵百年慶，紀念套票除要珍藏外，也樂於和其他同好者分享。（編輯：陳仁華）1111011