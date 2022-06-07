白沙屯媽祖進香開爐前強降雨 拱天宮百年罕見淹水

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香7日凌晨舉行開爐儀式，但卻在開爐前數小時下起大雨，廟前道路頓時汪洋一片。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月7日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香今天凌晨舉行開爐儀式，但卻在開爐前數小時下起大雨，廟前積水宣洩不及一度淹進拱天宮，廟方說，百年來未曾淹水，所幸未影響儀式進行。

梅雨鋒面過境，苗栗縣昨天晚間開始出現明顯降雨，許多信徒為見證2022年白沙屯媽祖進香開爐儀式，仍冒著大雨前往拱天宮，但廟前道路已成汪洋一片，積水一度達到成人小腿高度，甚至淹進拱天宮。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發今天接受媒體訪問表示，昨晚雨下得特別大，印象中百年來從未淹水的拱天宮也淹水將近2吋高，廟內志工連忙掃水，許多香客也自告奮勇，協助掀開水溝蓋清理疏通，加速積水流出。

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陳春發指出，開爐儀式定於凌晨1時20分展開，雨勢到了接近凌晨時就趨於緩和，廟內積水也在半小時內排除，在媽祖保佑下，開爐順利圓滿完成。

拱天宮管委會主委洪文華告訴中央社記者，因短時間內強降雨，雨水一時宣洩不及，導致積水流入廟內側邊地勢較低的走廊。他說，縣府有計畫針對廟前道路補助經費加以重新鋪整，屆時希望能將周邊排水系統一併納入檢討，避免日後類似情況再度發生。（編輯：張芷瑄）1110607