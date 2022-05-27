白沙屯媽祖進香回鑾 換乘8人大轎返拱天宮安座

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8天7夜徒步進香最後一天，27日媽祖神尊換乘8人抬大轎返回拱天宮，下午在數萬名信眾夾道歡迎，熱情高呼「進喔！進喔！」聲中，入廟安座。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香歷經8天7夜，今天換乘華麗莊嚴8人抬的大轎返回拱天宮，下午在數萬名信眾夾道歡迎，熱情高呼「進喔！進喔」聲中入廟安座。

2022白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動，5月20日凌晨起駕出發，由4人扛的輕便藤轎「粉紅超跑」2天半內飆速至北港，23日凌晨在朝天宮完成進火儀式後回鑾北返。

白沙屯媽祖進香期間乘坐的鑾轎為4人扛之輕便藤轎，轎頂因覆蓋一層粉紅色薄帆布，用以遮雨、保護，有時行進步伐快速，被信徒形容為「粉紅超跑」；鑾轎昨晚抵達通霄鎮境內並駐駕慈后宮，今天上午先在台1線秋茂園對面空地進行換轎儀式，請媽祖改乘華麗莊嚴的8人抬大轎，準備下午風光回宮。

鑾轎中午停駕在白沙屯火車站前，附近宮廟陣頭、神轎紛紛前往迎接，下午2時30分，媽祖鑾轎再次起駕往拱天宮緩緩前行，準備完成此次進香最後一哩路。

下午3時許，回宮時辰一到，媽祖鑾轎在信徒夾道歡迎高呼「進喔！進喔」聲中進入拱天宮，沿途鞭炮聲不絕於耳，廟方人員請出媽祖神尊安座，現場響起熱烈掌聲。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，今年進香報名人數達9萬800餘人，回程途中因梅雨鋒面，不時下起滂沱大雨，香燈腳們仍穿著雨衣亦步亦趨緊緊跟隨，令人相當感動，感謝信眾配合廟方規劃，讓為期8天7夜的年度徒步進香活動圓滿完成。

陳春發表示，今年國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻，期盼在媽祖、眾神明護佑下，病毒、疫情能早日退散，他也提醒參與進香信眾，回家或返回工作崗位前，都能先自主快篩，保護自己也保護家人和同事。（編輯：張銘坤）1110527