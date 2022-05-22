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白沙屯媽祖進香
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白沙屯媽祖進香2/13

白沙屯媽祖抵北港朝天宮 萬人夾道齊呼「進喔」

2022/5/22 13:59
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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖20日起駕，沿路飆速，今天上午10時35分抵達北港朝天宮，上萬人夾道齊呼「進喔！」媽祖鑾轎三進三出入廟安座，預計深夜起駕回鑾。

白沙屯媽祖鑾轎於20日凌晨起駕出發，逾9萬信眾報名參加遶境，22日上午10時35分到北港朝天宮，27日回宮，總計全程8天7夜。

拱天宮總幹事陳春發表示，此次報名遶境逾9萬人，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，實際參與遶境人數約有6萬多人，大家都很遵守防疫、都有把口罩戴好，提供的飲料、食物，信眾也都分裝好，避免群聚。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀指出，歡迎白沙屯媽祖及全國媽祖信徒來北港，祈求媽祖能保祐疫情趕快過去，朝天宮為歡迎前來的信徒、香燈腳，出動15組總舖師準備餐點，廟的周邊也增設50支臨時自來水水龍頭，避免群聚用餐，所有餐點都以餐盒發送。

民進黨立委蘇治芬在北港鎮溝皂迎駕，祈求台灣在疫情下，大家能互相協助度難關；雲林縣副縣長謝淑亞率領一級主管在北辰派出所接駕，祈求國泰民安、風調雨順。

白沙屯媽祖鑾轎從苗栗縣出發，飆速到北港朝天宮，上萬人今早聚集北港朝天宮迎接鑾轎，眾人齊喊「進喔！進喔！」鑾轎三進三出、進入朝天宮安座。

拱天宮廟方今天深夜將在起駕儀式後擲筊請示媽祖起駕回鑾，預計是23日零時回程，進香遶境活動將在27日下午3時返回拱天宮。（編輯：陳仁華）1110522

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