白沙屯媽祖進香20日出發 醫療團防疫3叮嚀

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苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步進香活動在即，拱天宮主委洪文華（左起）、苗栗縣副縣長鄧桂菊、通霄鎮代理鎮長徐新淵17日出席記者會，宣導配合做好防疫，沒有「壬寅防疫有3．進香安全OK」臂章信眾，切勿隨團徒步在進香行列中。中央社記者管瑞平攝 111年5月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動20日凌晨將啟程，今年有9萬多人報名，再創歷史新高；因應疫情，醫療團提醒進香前、中、後注意事項，若有任何不適症狀勿再隨行。

白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香迄今已有200多年歷史，廟方昨天深夜11時舉行「放頭旗」儀式揭開年度活動序幕，預計20日凌晨出發展開8天7夜宗教之旅。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、通霄鎮代理鎮長徐新淵、拱天宮主委洪文華今天出席「媽祖看顧 溫柔守護」白沙屯拱天宮媽祖民俗文化系列活動記者會。

洪文華表示，今年配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，打滿3劑疫苗才可報名隨團徒步，報名人數達創9萬894人，創下歷年最高，遊覽車有63台、轎車6500輛。

洪文華指出，出發前工作人員都會快篩，籲請參與進香的善男信女配合做好防疫工作，口罩不離口，沒有「壬寅防疫有3．進香安全OK」臂章信眾，切勿隨行；拱天宮也規劃「白沙屯媽祖」APP，透過GPS定位提供頭旗、神轎所在位置，另有網路直播讓民眾線上進香，減少親臨現場，不出門也能共沐神恩。

童綜合醫院連續第9年協助整合進香醫療團，童綜合醫療副院長吳肇鑫叮嚀注意事項，進香前，報名者雖打滿3劑疫苗，但考量仍有突破性感染風險，如果行前已出現類似感冒症狀，縱使很輕微，「拜託，明年再來」，無論是否快篩，有症狀就不要參與這次進香活動，保護自己也保護其他廣大「香燈腳」。

吳肇鑫說，第2點是進香過程中若出現不適症狀，不要要求廟方做快篩，因快篩過程可能會有打噴嚏、咳嗽等飛沫傳染風險，需在安全地方進行，請自行安排交通工具前往沿線醫院；此外，今年救護團隊及救護車隨時支援急重症突發狀況，但不提供處理水泡等有染疫風險的醫療服務。

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最後是完成進香回到家中，吳肇鑫提醒，這次疫情潛伏期約2至3天，進香期間畢竟接觸到太多不特定人，無法確定有無帶病毒在身，因此返家後的前3天應避免與家人同桌共食。

白沙屯媽祖徒步進香活動是重要民俗無形文化資產，通霄鎮公所19日晚間在拱天宮前廣場辦理起駕晚會暨文化藝術表演，為疏解車潮，規劃免費接駁專車。另有台鹽通霄精鹽廠贊助礦泉水、多家企業提供限量版乖乖零食、明星花露水等各式結緣品，通霄鎮里長聯誼會更募集各界善心，在進香路線設置逾300座流動廁所。（編輯：唐聲揚）1110517

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動20日凌晨將啟程，因應疫情，協助醫療團的童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫叮嚀注意事項，包括進香前和進香期間，如有任何不適症狀勿再隨行，進香完成返家後3天勿和家人同桌共食。中央社記者管瑞平攝 111年5月17日

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動預計20日凌晨啟程，今年有9萬894人報名，再創歷史新高，通霄鎮公所17日辦理宣傳記者會，盼結合廟方及眾多熱心企業、單位共同傳承獨具特色的宗教民俗文化。中央社記者管瑞平攝 111年5月17日